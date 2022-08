House Of The Dragon y la importante escena del nacimiento

El primer episodio de House of the Dragon incluye una trágica escena de nacimiento que es importante por razones que van más allá de la puesta en marcha del conflicto principal de la historia. Esta nueva serie, precuela de Juego de Tronos de HBO, está ambientada unos 200 años antes de los acontecimientos de la serie anterior. La Casa del Dragón narra la historia familiar de la Casa Targaryen durante la época en que gobernaba los Siete Reinos, centrándose específicamente en el reinado de Viserys I y la guerra por la sucesión que estalla tras su muerte, reseña El Farandi.

Dada la importancia que la Casa del Dragón otorga a la hora de decidir la sucesión y quién debe ser el heredero del Trono de Hierro, los nacimientos van a jugar un papel importante en la historia. Los hijos son generalmente favorecidos sobre las hijas cuando se trata de la sucesión, y el estreno de House of the Dragon destaca esto haciendo una celebración del esperado nacimiento del hijo del rey. Trágicamente, sin embargo, el nacimiento no sale como estaba previsto y Viserys se queda sin heredero varón. Esto pone en marcha un curso de eventos que finalmente conducirá a la guerra civil, pero la escena es importante también por otra razón.

En el episodio 1 de la temporada 1 de la Casa del Dragón, «Los herederos del dragón», Aemma Targaryen muere durante un parto traumático, al igual que su hijo pequeño, Baelon, sólo un día después. Para el rey Viserys, es desgarrador perder tanto a su esposa como a su hijo -y para el reino será catastrófico-, pero hay otra razón por la que esta escena es tan importante: ilustra los peligros muy reales a los que pueden enfrentarse las mujeres al dar a luz. Esto era especialmente cierto en la época medieval en la que se inspira La Casa del Dragón, pero el parto sigue siendo peligroso para muchas mujeres incluso hoy en día. Y para una historia que verá muchos partos en la búsqueda de un heredero en el Trono de Hierro, es importante que se reconozcan esos peligros.

Las escenas del nacimiento de la Casa del Dragón son cruciales para el espectáculo

La muerte de Aemma y su hijo no será la última vez que el parto ocupe un lugar destacado en La Casa del Dragón. Aunque el episodio 1 termina con el nombramiento de Rhaenyra como heredera, cualquier otro Targaryen masculino podría argumentar una reclamación más fuerte. La Casa del Dragón ya se ha burlado del hermano de Viserys, Daemon, como aspirante, pero en los años (y episodios) venideros, el nacimiento de más Targaryens -especialmente de más Targaryens varones- desafiará el lugar de Rhaenyra como heredera. Por no hablar de que Rhaenyra tendrá sus propios hijos mientras intenta reforzar su derecho. Cada uno de estos nacimientos tendrá ramificaciones para el futuro de la Casa Targaryen, y por suerte, no todos serán tan horribles o trágicos como el que mata a Aemma en el episodio 1 de la Casa del Dragón. Como dijo previamente el productor ejecutivo Miguel Sapochnik a THR, «Tenemos una serie de nacimientos en la serie y básicamente decidimos darles diferentes temas y explorarlos desde diferentes perspectivas de la misma manera que hice con un montón de batallas en Tronos.»

Teniendo esto en cuenta, está claro que la escena en la que Aemma muere al dar a luz pretende establecer algo más que una lucha por la sucesión: establece un statu quo en el que la vida de una mujer se considera menos importante que los hijos que pueda tener. Cuando el maestre le presiona para que renuncie a cualquier intento de salvar la vida de su esposa a cambio de la oportunidad de salvar a su hijo, Viserys elige a su hijo. Como resultado, la muerte de Aemma es violenta y dolorosa, ya que se ve obligada a someterse a una cesárea. Es cierto que Viserys se enfrenta a una elección imposible, y es una que muchos deben hacer todavía hoy, pero al no incluir a una Aemma todavía consciente en esa decisión, La Casa del Dragón deja claro que su vida no se considera tan importante como la de un potencial heredero masculino. Es un mensaje premonitorio para las mujeres que quedan, especialmente las que están involucradas en asegurar la línea de sucesión de los Targaryen, y es sólo una de las formas en que House of the Dragon utilizará sus numerosas escenas de nacimientos para explorar temas relacionados con las mujeres y su papel en la sociedad.

Con información de El Farandi.com