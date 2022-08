▷ Karim Vera: Niños abandonados en frontera los utilizan para cometer fechorías y ser víctimas de innumerables abusos #22Ago

Grupos irregulares utilizan a los niños abandonados en la frontera, para cometer fechorías y además son víctimas de innumerables abuso, de acuerdo con la denuncia formulada este lunes por la presidenta regional de Primero Justicia en Táchira, Karim Vera, al revelar esta dramática realidad.

Asegura que por la precariedad en la que millones de venezolanos han cruzado la frontera, los niños han sido víctimas de abandono y eso se debe a las necesidades y desespero por parte de algunos padres quienes no cuentan con los recursos necesarios, indicó que no se trata de justificar tal acción, sino que es una medida desesperada frente a una crisis que no ha desaparecido.

Vera reiteró que en muchos casos, familias enteras han caído en manos de inescrupulosos que ejecutan la trata de personas, que les arrebatan a los infantes para que los adultos puedan continuar «esto no es más que el reflejo de la crisis económica, social y política que se enfrenta en Venezuela y que es falso que ha ido mejorando«.

«Lo más grave del tema, es que los menores de edad están siendo sacados de su patria sin la permisología requerida y es un hecho que está a la vista de todas las autoridades que se encuentran en los distintos controles de las fronteras no sólo de Táchira y Brasil», precisa.

La dirigente política insistió que grupos irregulares, que hacen vida activa en todas y cada una de las llamadas trochas mantienen este tipo de fechorías, «hemos venido denunciando tal suceso con responsabilidad desde hace más de cuatro años y los que deberían velar por la seguridad ciudadana se hacen de la vida gorda por la fluidez de personas que abandonan el país. Como si ya no fuera grave y delicado tal hecho, los infantes estarían siendo utilizados para arrastrar a más menores que son utilizados incluso para el narcotráfico y tráfico de órganos», denunció.

Vera manifestó su preocupación por cuanto se espera que sean abiertos los canales regulares una vez que ocurrió el cambió de gobierno en Colombia.

«No existen cifras reales ni oficiales, los que intentan llevar un control son organizaciones no gubernamentales, quienes además, han solicitado ayuda para poder prestar servicios básicos a aquellos que emigran», señaló.

Karim Vera llamó a los organismos internacionales a estar pendientes y a poner en marcha alguna acción, frente a la grave situación que se está dando, «lo que ocurre no puede ser indiferente, no puede seguir siendo evaluado como simple estadística. Esto va muchísimo más allá de diferencias políticas, es un tema de humanidad», aseguró.