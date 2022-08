▷ Nelson Valera: Gobierno de Colombia debería suspender nombramiento del embajador en Venezuela #22Ago

El presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, debería suspender la designación que ha hecho del nuevo embajador en Venezuela, Armando Benedetti, quien está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia de ese país por el caso del otorgamiento de contratos de un organismo oficial a empresas privadas, en el cual habría habido tráfico de influencias. Esta es la opinión del doctor Nelson Valera, quien fue embajador de Venezuela en Suecia y Hungría, así como funcionario diplomático en Francia, Austria, China y la hoy desaparecida Unión Soviética.

Al ser entrevistado por El Impulso, el doctor Valera acotó que lo más indicado en este asunto es que haya una suspensión en la decisión, porque se trata de un asunto prioritario para el país vecino que ha tenido suspendidas sus relaciones con el nuestro.

Petro nada más enterarse que Nicolás Maduro había nombrado a su canciller, Félix Plascencia, como embajador en Colombia, hizo saber su decisión en los términos siguientes: “He decidido en respuesta al gobierno venezolano, que ha designado embajador, que tendrá como responsabilidad normalizar las relaciones diplomáticas entre los dos países, designar a Armando Benedetti como embajador de Colombia ante Venezuela, esperando el beneplácito de ese gobierno”.

Benedetti ha sido citado a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por Cristina Lombarda, que lleva el sonado caso del escándalo del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), el cual se destapó cuando funcionarios de ese organismo fueron señalados de haberse quedado con un porcentaje del contrato que había sido efectuado con empresas privadas por un monto de 16 mil millones de dólares para la construcción de 4.678 unidades del programa “Viviendas gratuitas” en Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Santander, Norte de Santander, Caldas, Antioquia, Quiidio y Huila. Pero, no hubo transparencia en la operación por cuanto no se llevó a efecto licitación alguna.

Por los delitos de concusión, interés indebido y concierto para delinquir han sido condenados por un tribunal ordinario, once personas. Las acusaciones contra los ex senadores Musa Besaile y Bernando “Ñoño” y el ex representante de cámara Eduardo José Tous, así como en la persona del senador Armando Benadetti, son investigadas por la Corte Suprema de Justicia, ya que se trata de personas con inmunidad parlamentaria.

Los parlamentarios han sido señalados de hacer valer sus influencias para direccionar los contratos hacia las empresas beneficiarias y haber recibido presuntamente comisiones de hasta el quince por ciento de los montos otorgados a las compañías constructoras. El doctor Valera dijo a este medio que no todos los embajadores que ha tenido Colombia han sido diplomáticos de carrera, sino que han sido designados políticos que han sido amenazados de muerte.

En lo que respecta a Benedetti, no es que el nombramiento sea anulado sino que se suspenda mientras transcurre el proceso judicial y esperar que culmine, para determinar si tuvo o no responsabilidades en el caso que ha sido señalado, concluyó diciendo el doctor Valera.

“Conocí en Hungría al doctor Ernesto Samper, que fue embajador en ese país, quien posteriormente sería presidente de la república para el período 1994-1998,” recordó. “Y también a otras personas, incluyendo a uno que había sido amenazado de muerte por la guerrilla.”

Y así ha ocurrido con otros políticos colombianos que han llegado a cumplir funciones diplomáticas en Europa, comentó. Pero, en este caso considero que lo más conveniente es que se suspenda la designación mientras continúa el proceso judicial contra el nuevo embajador, hasta tanto haya un veredicto, terminó sus declaraciones el doctor Valera.