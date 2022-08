Alex Go lanza su proyecto solista «A Mi Manera»

Alex González, mejor conocido como Alex Go y quien fuera cantante de Salserín, lanza su proyecto solista titulado “A Mi Manera”, con el cual presenta sus propias composiciones, pero al mismo tiempo interpreta a su estilo propio, canciones popularizadas en otros géneros musicales, generando una interesante fusión entre la salsa, la balada, el pop y el género urbano. Acaba de lanzar su primer single con su respectivo videoclip, uniendo las canciones “Tattoo” y “Quiero una Chica”, que ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales y se puede disfrutar en YouTube. También prepara el lanzamiento de dos temas inéditos titulados «Nuestra historia de amor” y «Mi vida junto a ti», escritas por Gerald Dayan y Renny Rodríguez.

Al referirse a la dirección musical que va a tomar con su carrera solista, Alex Go explica: “Siento que tengo una mezcla en mi estilo musical como solista, aunque mi base es la salsa, amo este género y me considero un salsero flexible. Por lo general la persona que es muy salsera, no escucha tantos otros estilos, pero deseo y tengo en mente incursionar en otros géneros, me siento capaz de interpretar diferentes tendencias musicales, inclusive me gusta la evolución del género urbano y de los ritmos latinos. Tengo unos temas urbanos en maquetas y otros escritos, así que mi estilo es infinito, digamos que es tropical, urbano y romántico al mismo tiempo”.

Es importante recordar que Alex Go, durante sus 4 años con la Orquesta Salserín representó a Venezuela en países como Colombia, Argentina, Ecuador, Brasil y Perú. Inclusive tuvo la oportunidad de grabar el tema más reciente de la agrupación llamado «Corazón Roto», escrito y producido por Manuel Guerra, con arreglos de Ramón Sánchez. Además, con Salserín grabó el tema «De Sol a Sol» en su 25 aniversario, una de las canciones más conocidas del género salsa, grabada por primera vez por Servando Primera, por segunda vez con Renny y ahora, en la tercera oportunidad fue grabada por Alex Go.

El medley de “Tattoo” y “Quiero una Chica” fue grabado en el estudio Rec Orange, Lima – Perú, así como en Auditiva Managament, Guayaquil- Ecuador. El técnico de grabación fue Daniel González. La mezcla y la masterización corrieron por cuenta de Cris Gómez (Machito) y Renny Rodríguez (El mago de la melodía). El video fue rodado en Puerto Santana y en Guayarye, zonas muy conocidas y coloridas de la ciudad de Guayaquil. Las tomas fueron hechas por Ángelo García de la productora Los García, y fue editado en Venezuela por Héctor correa. Resaltan los arreglos escritos por David González y Jeampier Rojas, quienes también fueron integrantes de Salserín.

En referencia al nombre de su proyecto solista comenta: “me gusta demasiado, porque la idea es tomar temas de otros géneros, canciones conocidas por el público y hacerlos a mi manera, al estilo de Alex Go. Esta vez empecé haciendo 2 temas urbanos super conocidos para que la gente pudiera disfrutarlos en otro ritmo e interpretado por mí, por eso este proyecto se llama A Mi Manera y ha tenido buenos resultados con el sencillo y el video que lanzamos”.

Alex Go recuerda con mucho cariño y agradecimiento a Salserín, que según su opinión es: “parte fundamental de la carrera de cualquiera de sus ex integrantes, es como decir una universidad musical, se aprende muchísimo, a veces sin darte cuenta ejecutas mucho de lo que aprendiste en allí, sobre todo el profesionalismo a la hora de estar en una tarima, maduras rápidamente por el exceso de trabajo, allí aprendí a trabajar bajo presión, a dominar el temor, interpretar y cumplir con un concepto musical.”

“Soy una persona que busca la felicidad antes que otra cosa, mi felicidad y la de los que me rodean. Con la música, aunque hay que sacrificar muchas cosas, me siento feliz a la hora de ejecutar y escuchar los resultados trabajando con personas que admiro. Me hace feliz el mundo musical y no solo es lo que se ve o se escucha, hay una historia detrás de todo producto terminado que me impulsa. Me motiva querer dejar mi legado, mi estilo, que la gente escuche y disfrute las cosas que hago. También me impulsaron las personas que me siguen”, explicó sobre las razones que lo llevaron a lanzar su carrera solista.

