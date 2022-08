Hackeó a la NASA y encontró fotos secretas de OVNIs

La NASA, como toda institución gubernamental, mantiene una gran cantidad de secretos y documentos confidenciales bajo siete llaves. Si bien esta información ahora es resguardada con especial recelo por la agencia espacial, una persona logró penetrar sus defensas y hackeó sus computadoras -así como también la de otros Departamentos del gobierno de Estados Unidos- hace 20 años. Entre lo que asegura haber hallado, resaltan miles de fotografías de OVNIs que jamás se han vuelto públicas.

Gary McKinnon, escocés de 56 años que se autodenomina como detective cibernético, logró burlar la seguridad de la NASA en lo que en aquel entonces fue considerado “el ataque informático más grande de todos los tiempos” y pudo descubrir archivos dentro de la base de datos de la agencia espacial así como también en las de otros entes militares estadounidenses.

Su coartada fue motivada por la declaración de Donna Hare, una exempleada de la NASA que mencionó que la agencia espacial a menudo eliminaba imágenes satelitales de OVNIs.

Imágenes de OVNIs

En una entrevista concedida a The Sun el pasado mayo, McKinnon mencionó que “quedó absolutamente atónito” ante el gran número de imágenes de objetos voladores no identificados que encontró en las computadoras de la NASA. Según su relato, las halló en cuatro carpetas con los nombres “Filtradas”, “Sin filtrar”, “Procesadas” y “Sin procesar”, las cuales estaban en los sistemas del edificio 8 del Centro Espacial Johnson.

McKinnon vulneró los equipos de la NASA entre febrero de 2001 y marzo de 2002, tiempo suficiente para explorar 97 computadoras de diversas entidades del gobierno de EE.UU como el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el Departamento de Defensa, por nombrar solo algunos. No obstante, el escocés fue arrestado en 2002 solo para ser liberado al poco tiempo y volver a ser capturado en 2005 por petición de Estados Unidos.

La acusación en su contra señalaba que McKinnon provocó daños por US$700 mil durante su Hackeó a las computadoras de los entes gubernamentales e interfirió con los archivos de la Fuerza Aérea estadounidense relacionados con los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Los fiscales solicitaban hasta 60 años de prisión en su contra pero, incluso con la aprobación de su extradición en 2006, las apelaciones donde argumentaba que tiene síndrome de Asperger y las campañas a su favor provocaron que Reino Unido bloqueé su proceso de extradición en 2012.

“Lo habría pasado muy mal, y prometieron ‘castigarme al máximo’ si no accedía a la extradición. Uno de ellos (de los funcionarios norteamericanos) dijo que quería ‘verlo freírse’, en una referencia a la silla eléctrica”, relató McKinnon en la entrevista a The Sun.

La NASA y su comisión para investigar OVNIs

El pasado 9 de junio, la NASA confirmó la creación de una comisión para investigar el fenómeno OVNI a raíz de la publicación de más de 400 avistamientos ocurridos en 2014 y capturados en video por parte del Pentágono. Debido a esta revelación, el testimonio de McKinnon ha ganado fuerza en la actualidad pese a que su última entrevista con The Sun fue un mes antes de la formación de esta unidad de investigación.

El escocés mencionó que Estados Unidos decidió ocultar información sobre OVNIs “ya sea porque las naves son tan avanzadas que están más allá de la comprensión humana o porque han logrado extraer tecnología secreta de objetos misteriosos que quieren mantener ocultos”. Sin embargo, McKinnon también destacó que, en su opinión, ya no habrán más divulgaciones tras la publicación de los archivos del Pentágono.

“La audiencia (del Pentágono) no es significativa en absoluto para la divulgación. Estas audiencias, paneles de discusión y similares nunca son fructíferos para la divulgación. No debemos olvidar la mentalidad militar: lo desconocido es una amenaza potencial o una herramienta potencial para usar. La divulgación proviene de testigos, no del ejército, no del gobierno. Todo lo que nos dan son mentiras”, declaró McKinnon.

Con información de RPP