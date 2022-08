Horóscopo del 23 de agosto 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este martes 23 de agosto de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

ARIES

Debes prestar más atención a los comentarios de tu pareja, ya que muchas veces por querer tener la razón te aferras a tu ideología y eso no está bien, pues en estos momentos se puede ver afectada tu economía si no tomas en cuenta a tu ser amado. Hay que saber reconocer una baja en el ritmo del trabajo y de las ventas sin llamarse a la tragedia. Mhoni Vidente recomienda que hoy te toca caminar de frente, sin voltear atrás, sin mirar por encima del hombro y sin prestar atención a esas voces que te demandan que regreses.

TAURO

Es un buen momento para hablar con tu pareja y poner límites entre ustedes o llegar a un acuerdo, pues en las últimas semanas han tenido muchas discusiones sobre algunas personas externas las cuales han visto en secreto. En el tema del trabajo, no hay que casarse con métodos y sistemas. Siempre que sea necesario cambiar, hay que hacerlo. Hoy tienes que plantearte ser más firme en el cuidado de tu equilibrio emocional.

GÉMINIS

Has encontrado a una pareja que está en una excelente sincronía contigo, por lo que deberás mantenerte sereno y seguir con pies bien plantados en la tierra, ya que eso te ayudará a que la conexión siga siendo real. En el trabajo, es tiempo de que más personas reconozcan aquello que saber hacer, y que sabes hacer muy bien. Gracias a tu encanto personal, siempre hay alguien dispuesto a defender tus decisiones, por malas que sean.

CÁNCER

Si quieres reconciliarte con tu pareja debes de dar el primer paso, ya que las cosas no suceden por arte de magia, así que deberás quitarte el orgullo e ir a arreglar las cosas, pues recuerda que una relación es de dos y tu también debes poner de tu parte. Este es un buen día para que comiences una bitácora de lo que has vivido en este proceso productivo, que te ha costado sangre, sudor y lágrimas. El deseo de reencontrarse con viejos afectos y con antiguos lugares significativos es toda una inspiración para vivir.

LEO

Tu pareja tendrá un logro importante en su vida profesional, puede tratarse de un ascenso o de un cambio de trabajo que será un buen reto para él, por lo que deberás evitar tener celos en ese aspecto y deberás felicitarlo, recuerda que las parejas son para impulsarse uno al otro y no para mostrar competitividad. Hoy la tensión va a subir de manera delicada. Nada de lo que preocuparte, pero sí un pequeño aviso para que consideres un mayor cuidado con tu corazón.

VIRGO

Los acuerdos se hicieron para llevar la fiesta en paz con tu pareja, si no logras cumplirlo esto debilitará la conexión, por lo que debes corregir tu rumbo y modificar tu conducta, sino quieres que todo se venga abajo. Tu mirada sobre los negocios y sobre el trabajo es la que hace la diferencia. Si dejas que se te impongan otros criterios vas a perder ese toque. Para evitar esas pesadillas recurrentes, que solo te quitan tiempo, descanso y energía, consigue un atrapasueños.

LIBRA

Es un buen momento para renovar los votos que tienes con tu pareja, los cuales deberán ser más naturales expresando todo lo bueno de la conexión, esto ayudará a mantener ese lazo fortalecido y para expresar lo mucho que amas a tu compañero. No dejes que la carga de trabajo te desaliente. No te expongas a situaciones que puedan elevar tú estés, pues hay cierta tendencia astral que te hace muy proclive a los efectos de la presión.

ESCORPIO

Si te sientes inferior que tu pareja debes trabajar en algo que te haga crecer profesionalmente o personal ya que si sigues con ese pensamiento sólo lograrás que los problemas entre ustedes florezcan, recuerda que eres muy capaz de salir adelante y cumplir tus sueños. En temas de trabajo, no dudes en dar ese paso adelante. Hay momentos para la mesura y otros para el riesgo. Hay que cuidar esos estallidos de ira, pues no le hacen daño a nadie más que a ti mismo.

SAGITARIO

No debes sentir celos si tu pareja sobresale más que tú, esa situación debe ser una motivación para convertirte en una mejor persona y no deber verlo como una rivalidad ya que podría fracturar la conexión. Es tiempo de que tus esfuerzos sean recompensados, y que se te dé alguna garantía para tu futuro personal. No es buena idea aceptar en tu vida a personas con una carga tóxica, que no han terminado con procesos vitales para sanar emocionalmente.

CAPRICORNIO

Es un buen momento para ponerle una pausa a tu vida ajetreada y escuchar a tu pareja, ya que se han distanciado por estar más al pendiente de otras cosas, recuerda que el amor también es una inversión la cual hay que cuidar si no se desaparece en un dos por tres. Pasas de una obsesión a otra, y eso tiene su parte buena (te enfocas y puedes lograr grandes cosas en la materia que te atrae en cierto momento), pero también te resta energía y te impide ampliar tu visión.

ACUARIO

De acuerdo con Mhoni Vidente, hay que evitar los reproches que se pueden volver en tu contra. Parte de la equidad dentro de una pareja es permitirnos las mismas libertades. De manera que no le reclames a tu pareja esas cosas que tú mismo has hecho. No hay que seguir en esta aventura productiva si no hay documentos de por medio. Tienes que dejar que tu cuerpo se acostumbre a esta nueva dieta, y que pierda esa grasa que tanto daño te hace.

PISCIS

Debes comenzar en separar lo que es bueno de lo malo ya que eso te ayudará con tu relación en pareja a trazar un camino más estable ya que dejar de pensar en cosas que sólo los perjudica y dedicarse a lo que los hace feliz. Cuida cada centavo, pues cada ingreso que tienes significa esfuerzo y sudor, horas y planificación. Este es un buen día para dejar de angustiarse por las injusticias del mundo, por aquellas que no puedes resolver.