Caracas.- “Ayer cobré y solo compré dos cajas de Losartán, me quedé mamando y loco. Salgo a la calle ahora a vender chocolate para ver si me compro la pastilla de la próstata porque no tengo para pagarla y no puedo orinar”, contó a El Pitazo este martes, 23 de agosto, el extrabajador de la administración pública, César Cardie, quien tras 35 años de servicio le tocó volver a salir a las calles para dedicarse a la economía informal y así comprar alimentos y cubrir las necesidades de su hijo, que es una persona con discapacidad.

Cardie fue solo uno de los tantos trabajadores públicos que protestaron contra el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), a la cual acusan de mermar sus ingresos mensuales porque incumple con las cláusulas contenidas en sus contrataciones colectivas, que les hace perder un importante porcentaje de lo que deberían percibir mensualmente.

La PNB desplegó equipos antimotines para evitar que los trabajadores llegaran más allá de la esquina de Altagracia | Foto: Ronald Peña

La concentración comenzó en la esquina de Salas en el centro de Caracas y solo se movió una cuadra más, hasta la esquina de Altagracia, porque la Policía Nacional Bolivariana (PNB) instaló piquetes antes de llegar a la sede de la Onapre, así que solo los dejaron acercarse hasta el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss).

En una sola cuadra, así fue la movilización de los trabajadores públicos en Caracas | Foto: Ronald Peña

Durante la movilización, las enfermeras, docentes, trabajadores del Ministerio de Agricultura y Cancillería cantaron las consignas: “Maduro y la Onapre nos matan de hambre”, “Onapre ladrona, nos robaste sin pistola”, y “Sin salud y educación, cómo marcha una nación”.

El gremio de la salud también estuvo presente en la concentración de este martes en Caracas | Foto: Ronald Peña

Universitarios

La trabajadora administrativa de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (Unesr) Carmen Salcedo destacó que después de invertir años en su formación académica es triste ver cómo recibe un trato de segunda, lo que la hace sentirse desmotivada.

“Hay que derogar el instructivo porque nos ha quitado hasta 75% de nuestro salario, una situación que incide en los bonos y en las prestaciones”, dijo Salcedo, quien además denunció la creación de una federación paralela, como es la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela (Ftuv).

“Maduro y la Onapre nos matan de hambre” fue una de las tantas consignas de los trabajadores públicos | Foto: Ronald Peña

“Esa Ftuv no representa a los trabajadores universitarios y es la que se sienta con el gobierno de Maduro a aprobar cosas que no están dentro del orden legal”, destacó la trabajadora del sector.

Los estudiantes universitarios aprovecharon la oportunidad para acompañar en las protestas al personal administrativo y profesores y también para pronunciarse acerca del aumento de la beca estudiantil, que pasó de uno a cuatro dólares, según indicó el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Jesús Mendoza, quien calificó el aumento de burla, pues ese monto solo sirve para pagar pasajes.

Los trabajadores públicos volvieron a salir a las calles de Caracas para exigir la derogación del instructivo de la Onapre | Foto: Ronald Peña

Adultos mayores no pueden comer proteínas

La docente jubilada, Celmira Sayago, aseguró que con los salarios que percibe actualmente se le hace difícil adquirir las proteínas que requiere para tener una alimentación balanceada porque su salario no alcanza para cubrir los costos de una canasta básica alimenticia, que en julio se ubicó en 470,44 dólares.

“La situación económica para mí ha mermado porque no puedo comprar lo principal que es la carne, el queso y el pollo. Entonces, no como proteínas y he bajado de peso”, relató.

Pensionados denuncian que no pueden comprar proteínas porque la Onapre reduce las primas que inciden en sus salarios | Foto: Ronald Peña

