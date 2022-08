México | Florinda Meza aclaró rumores sobre “demanda” contra Shakira

Después de que trascendiera que Florinda Meza, esposa del fallecido Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, demandaría a Shakira, la actriz y comediante aclaró el tema.

De acuerdo con los rumores, Florinda Meza planeaba demandar a la cantante colombiana debido a la similitud de sus pasos, en el video “Te felicito”, con los de su esposo durante su interpretación de su personaje más célebre “El Chavo del 8” y su famosa “garrotera”.

Presentadores del programa argentino “Los ángeles de la mañana” fueron quienes dieron por cierta la versión que mencionaba que Florinda Meza demandaría a Shakira.

“¿Está patentado el baile?, ¿No se puede? El chavo era humorístico. El baile estilo robótico es más viejo que la humanidad”, dijo el conductor Ángel De Brito.

Poco después, portales de noticias de habla hispana reprodujeron la noticia, la cual terminó siendo falsa y no teniendo fundamento alguno.

Fue a través de Twitter que Florinda Meza salió a dar una explicación que, aunque le parecía innecesaria, se vio obligada a dar.

“A toda la opinión pública: La noticia de que voy a demandar a Shakira es FALSA. A veces, para vender o ganar likes, los medios y las redes sociales inventan historias No hay fundamento en esta noticia. Yo jamás he declarado nada al respecto. Es una mentira. Florinda Meza”, escribió.

Aunque seguidores le dijeron que no era obligatorio ni necesario aclararlo, la actriz aseguró que fue buscada por medios para saber si era verdad.

La comediante dijo que también algunos fans de la cantante y de su esposo le pidieron que no la demandara.

Estás en lo cierto, pero, aunque no lo crean, me llamaron varios periodistas para saber si era verdad. Y muchos fans me lo preguntaron en serio. Y si ahora lo aclaro es porque empezaron a decirme que por favor, no la demandara, como si eso fuera real. Te mando un abrazo

— Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) August 23, 2022