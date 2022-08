Hay recetas que van ligadas a ciertas tradicionales culinarias y suelen ser las que más recuerdos nos traen cuando las mencionamos, como es el caso de esta tarta. Es un postre que se ha preparado mucho para los cumpleaños aunque también para todo tipo de celebraciones familiares o con amigos e incluso sin ningún motivo en especial, simplemente porque está riquísimo.

Esta tarta de la abuela en Thermomix con chocolate, galletas y natillas es irresistible gracias a los tres tipos de capas que la componen, a cual más deliciosa. Aprende a preparar con este robot unas cremosas natillas caseras y una fantástica salsa de chocolate y monta capas con ellas en un molde intercalando galletas.

La elaboración es muy sencilla y el montaje incluso divertido, por eso es ideal para prepararla con peques, se van a entretener mucho mojando y colocando galletas. De sabor queda intensa sin resultar excesivamente dulce ni pesada y, aunque se puede tomar a temperatura ambiente, un poco fresquita recién sacada de la nevera está de auténtico… ¡escándalo!

Ingredientes para la tarta de la abuela en Thermomix con chocolate, galletas y natillas (unas 16 raciones):

Para las natillas: 830 ml de leche. 5 yemas de huevo. 115 gr de azúcar blanco. 40 gr de harina fina de maíz o maicena.

Para preparar la salsa de chocolate: 300 ml de nata para montar. 375 gr de chocolate en tableta (mejor si es para postres). 60 gr de mantequilla sin sal. 3 cucharadas soperas de agua. 1 cucharadita de postre de canela (opcional).

Para las bases de galletas: 3 paquetes de galletas tostadas rectangulares o cuadradas. Yo he utilizado unos 250 gr de galletas pero eso dependerá del tamaño de tu molde. Un chorrito de licor, el que tu prefieras. Nosotros hemos utilizado licor de avellanas que queda muy muy bien con el chocolate. Eso sí, cuando la tarta la van a probar niños omitimos el licor o utilizamos alguno sin alcohol. Leche para mojar las galletas.



Preparación, cómo hacer la receta de tarta de la abuela en Thermomix con chocolate, galletas y natillas:

En primer lugar preparamos las natillas. Echa en el vaso la leche y la maicena y mezcla durante 10 segundos a velocidad 3 para que se disuelva. Añade las yemas de huevo y el azúcar y cocina durante 20 minutos a 95ºC y velocidad 4. Pasa las natillas a otro recipiente y ponle por encima papel film a piel, es decir, pegado a las natillas para que no se forme costra por encima. Déjalas enfriar a temperatura ambiente. Ahora vamos con la salsa de chocolate. Pon el chocolate en el vaso y rállalo durante 7 segundos a velocidad 8. Añade la mantequilla y la nata y calienta la mezcla durante 4 minutos a 100ºC y velocidad 2. Incorpora el agua y la canela y mezcla 15 segundos a velocidad 4. Ya podemos empezar a montar la tarta. Pon en un bol un poco de leche y un chorrito de licor, hay que ir añadiendo más cantidad conforme vayamos gastando el líquido. Moja las galletas en esa mezcla pero muy poco, es decir, sumérgelas y sácalas al momento para que no se humedezcan en exceso ni se blandeen demasiado. Ve poniendo cada galleta después de mojarla en el molde que vayas a utilizar. Lo ideal es que las galletas queden lo más pegadas posibles y no haya apenas espacio entre ellas. Cuando tengas la base cubierta de galletas vierte la mitad de las natillas encima y repártelas bien por toda la superficie con ayuda de una lengua de cocina. Coloca otra capa de galletas. Vierte encima algo menos de la mitad de la salsa de chocolate. Vuelve a poner otra capa de galletas, el resto de las natillas, nueva capa de galletas, casi todo el chocolate que queda, la última capa de galletas y una capa muy fina con el chocolate restante para terminar. Introduce el molde en la nevera y déjalo reposar al menos 4 horas para que la tarta se solidifique y no se desmorone rápidamente. Te recomiendo prepararla un día o dos antes de consumirla ya que conforme pasa el tiempo está mucho más rica e intensa de sabor y su textura más consistente y compacta.

Tiempo: 50 minutos y enfriado en la nevera

Dificultad: fácil

Sirve y degusta:

Mantenla en la nevera hasta el momento de servirla y córtala en porciones, por ejemplo del tamaño de las galletas que se aprecian por arriba. La primera ración es la única complicada de sacar si tu molde no es desmontable pero las demás serán muy sencillas. Personalmente no voy buscando ese resultado con las capas perfectas al corte ya que eso implicarían que estuvieran más duras y cuajadas y prefiero que no sea así. Consérvala hasta 3-4 días en la nevera, idealmente dentro de su molde con papel film por encima o en un recipiente cerrado.

Disfruta de esta exquisita y clásica tarta con sus capas de galletas, natillas y chocolate que hacen que tenga un sabor potente y equilibrado a la vez. Con el reposo y la nevera tanto la salsa de chocolate como las natillas se habrán cuajado y la textura es de auténtico… ¡escándalo!

Variaciones de la receta de tarta de la abuela en Thermomix con chocolate, galletas y natillas:

A la hora de montarla puedes hacerlo diferente, por ejemplo haciendo dobles las capas de galleta o por ejemplo que lleve todas las natillas y todo el chocolate en una sola capa en vez de dos.

Si te apetece decorar un poco la tarta puedes recurrir a unas virutas de chocolate por encima, frutos secos picados (las avellanas le sientan fenomenal) o un poco de cacao puro en polvo espolvoreado. Puedes hacerlo antes de cortarla o mejor aún después, en los platos quedará genial.

Anímate a aromatizar las natillas con un poco de esencia de vainilla o un poco de canela, le queda fenomenal.

Consejos:

No remojes en exceso las galletas ya que lo ideal es que sigan manteniendo un poco su textura y por supuesto su forma a pesar de ir cubiertas por las natillas y la salsa de chocolate. Simplemente sumerge cada galleta en la mezcla de leche y licor sin soltarla, sácala al momento y ponla en el molde.