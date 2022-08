“Trabajadores activos y jubilados seguiran en la calle hasta que la Gobernación nos pague los beneficios”

“Una vez más, los trabajadores activos, docentes, obreros, personal de salud, policías jubilados, bomberos jubilados, obreros y administrativos jubilados, nos concentramos en la Casa Amarilla para exigir al Gobernador el pago del bono recreacional, prima de evaluación y desempeño y el cumplimiento de los contratos colectivos que la Gobernación viola flagrantemente, sin embargo no recibimos respuesta a nuestras peticiones, pues ningún representante de la Gobernación da la cara a los trabajadores, lamentablemente tenemos un Gobierno indolente, que no les importa las penurias de los trabajadores activos, ni de los jubilados, que pese a sus condiciones físicas o de salud, tengan que levantar su voz de protesta para exigir el pago de un beneficio , que fue logrado hace más de 18 años y que hasta el año pasado fue respetado, tenemos un Gobernador que nunca está en el Casa Amarilla, jamás se ha reunido con los Sindicatos y mucho menos con los trabajadores, no vamos a tolerar que sigan las burlas con la clase trabajadora, seguiremos en la calle hasta que nos paguen»

Asi lo manifestó Yulissa González, secretaria de Contratación y Conflicto de Sunep- Miranda.

Por otro lado, rechazó la discriminación que hizo la Dirección de Gestión Humana, a los hijos de las secretarias de escuelas adscritas a la nómina administrativa, a quiénes les redujeron el plan vacacional a un sólo día; mientras que los hijos de trabajadores de otras dependencias, disfrutaron de una semana completa de plan vacacional, los trabajadores no puedes ser tratados de primera o de segunda, los beneficios deben ser para todos por igual.