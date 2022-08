Trabajadores vuelven este #23Ago a protestar contra la Onapre

1449608

Caracas.- Educadores y trabajadores públicos se concentran este martes, 23 de agosto, en la esquina Salas del centro de Caracas, al frente del Ministerio de Educación, para solicitar la derogación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), a la cual acusan de mermar su salarios debido a que esta herramienta reduce de manera arbitraria las primas contenidas en sus convenciones colectivas.

Durante una rueda de prensa en la Central de Trabajadores Venezolanos (CTV), la profesora e integrante de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), Elsa Castillo, llamó a todos los empleados públicos y del sector privado a participar en la convocatoria porque la situación de la Onapre afecta a todos por igual.

“Debemos luchar para que se derogue, aun cuando eso ya se solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), eso puede ser derogado por el Ejecutivo Nacional y así dar una demostración de querer que los trabajadores tengan paz, tranquilidad y tengan un salario con el cual llevarle el pan a la mesa a sus hijos”, dijo Castillo.

La dirigente sindical recalcó que la reducción de las primas se ve reflejada en los alimentos que faltan en la nevera de cada educador y trabajador. “¿Cómo es que, con un instrumento, que ni siquiera es una ley de la República, van a arrancarle el pan a la familia venezolana?”, se preguntó Castillo.

José Marcano, representante sindical de los trabajadores de la Agricultura y Tierras, recalcó que las razones para protestar sobran, y por ello, organizan una nueva movilización para el 6 de septiembre porque, aunque se acerca el Día del Trabajador Público, el próximo 4 de septiembre, señaló que aún tienen un largo listado de motivos para continuar en las calles y exigir sus derechos laborales.

Asimismo, invitó al ministro de Trabajo, Francisco Torrealba, a comunicarse con cualquier ministerio venezolano y consultar cómo fueron violentados los beneficios contractuales de estas instituciones que sirven al gobierno de Nicolás Maduro.

“Pregunte si no eliminaron la prima de transporte, de subsistencia para los jubilados, el bono recreacional y bajaron el bono vacacional. No les pagan a las cajas de ahorro. Te descuentan 12% de tu sueldo, pero desde el año pasado no se lo pagan y los trabajadores no pueden pedir ni un préstamo”, denunció Marcano.

Finalmente, advirtió que se mantendrán en las calles hasta que se anule este instructivo de la Onapre y añadió que los beneficios que fueron reducidos deben ser restaurados.

Katherine DonaVista_2

Katherine DonaVista_2