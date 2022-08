El dólar oficial supera los Bs. 7 este miércoles 24 de agosto de 2022

El dólar oficial reportado por el BCV producto del promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio, ha superado los Bs. 7 la jornada de este miércoles 24 de agosto de 2022.

El dólar oficial cierra en Bs. 7,01 la jornada de este miércoles 24 de agosto de 2022, el euro tiene una cotización oficial menor al dólar que se ubicó en Bs. 7,00 por euro.

El promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio con fecha valor jueves 25 de agosto de 2022, cotiza el euro en Bs. 7,00137207, la lira turca en Bs. 0,38645503 el yuan chino en Bs. 1,02283431, el rublo en Bs. 0,11727718 y el dólar en Bs. 7,0147000.

En la jornada de este miércoles, el precio del dólar no oficial marcó un nuevo incremento superior a 10%, al ubicarse en 8,70 bolívares como referencia; mientras que la paridad oficial a la tasa publicada por el Banco Central de Venezuela se ubica en 6,28 bolívares por dólar.

Si bien, no parece haber una razón desde el punto de vista de políticas públicas para permitir nuevamente el deslizamiento del tipo de cambio paralelo y aumentar la brecha con la tasa oficial, que en los meses recientes se mantuvo en un porcentaje poco significativo, el paso de las horas perpetúa un círculo vicioso en este sentido.

La oferta de divisas es reducida en una escala importante que, de acuerdo con algunas fuentes financieras consultadas, supera una relación 10 a 1 frente a la demanda en el sector bancario, por lo que el Banco Central de Venezuela también decidió elevar las tasas de interés de sus Títulos de Cobertura, con el objetivo de incentivar una mayor absorción de liquidez en el mercado, ya que una mayor afluencia de circulante en bolívares parece haber sido el detonante de la actual situación de inestabilidad en el mercado cambiario.

Las autoridades están trabajando de manera coordinada con la Banca, en función de tranquilizar al mercado y que vuelva a funcionar con precios estables, aunque ello signifique permitir un deslizamiento mayor del tipo de cambio oficial.

Múltiples factores estarían influyendo en el comportamiento del dólar paralelo en estos momentos: la acumulación de un periodo de varios meses de contención de las presiones cambiarias vía inyección de efectivo, el impacto de la incertidumbre propia de un mercado sin señales claras de estabilización de precios, la elevada demanda de los actores económicos al prevenir futuros deslizamientos en el precio de la divisa y la que consideramos más importante, el fuerte incremento en la base monetaria que se ha más que duplicado en los últimos meses, principalmente producto de las presiones salariales y bonificaciones.

El reportero Daniel Quintero quien dijo encontrarse en Cúcuta denuncia las distorsiones que se efectúan vía redes sociales al no informar correctamente, indicó que la tasa de Mekacambios uno de las casas de cambio al día de hoy estaba a Bs. 6,80 por dólar y no a Bs. 9,00 por dólar como se corrió por las cuentas populares de las redes sociales.

⛔️Es FALSO el precio del dólar💰que están publicando en portales digitales, ejemplo el precio que ponen de la única casa de cambios allí mencionada,estoy en Cúcuta y MekaCambios🇨🇴está cambiando a 6.80 El Pdte. @NicolasMaduro ordenó abrir Casas de Cambio, porqué no se ha hecho❓️ pic.twitter.com/vVuRHOQFgi

Esos portales digitales no son Casas de Cambio, no saben cuál es la oferta de💰que circula en todo el territorio Venezolano🇻🇪Ya es hora de crecer en cultura cambiaría. Pero NO vamos a crecer en esa materia mientras las casas de cambio más efectivas sean los estados de WhatsApp pic.twitter.com/qWFf3DqHni

— Daniel Quintero 🆗 (@dquinterotv10) August 24, 2022