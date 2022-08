España | Guerra de Ucrania, últimas noticias en directo

Sigue en directo y en vivo online la última hora de la guerra en Ucrania. El conflicto comenzó hace ya un mes, justo el pasado 24 de febrero y parece que, por el momento, el final de la guerra no va a acabar. El número de fallecidos no deja de aumentar. Te contamos en directo las últimas noticias de la guerra Ucrania – Rusia.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este miércoles, en el marco del Día de la Independencia de Ucrania, un paquete de ayuda militar valorado en 2.980 millones de dólares (3.000 millones de euros).

Washington ha señalado, según un comunicado remitido por la Casa Blanca, que esta nueva cantidad permitirá a Ucrania adquirir sistemas de defensa aérea, sistemas de artillería y municiones, así como sistemas aéreos no tripulados y radares.

«Sé que este Día de la Independencia es agridulce para muchos ucranianos, ya que miles han resultado muertos o heridos, millones han sido desplazados de sus hogares y muchos otros han sido víctimas de las atrocidades y ataques rusos», ha explicado Biden.

El presidente italiano ha recordado el apoyo de su país a Ucrania, al tiempo que ha pedido el «cese inmediato de las hostilidades». «Quisiera renovarles, en esta hora dramática, a ustedes y a todos sus conciudadanos, la expresión más convencida de solidaridad, cercanía y apoyo de la República Italiana a Ucrania, comprometida a enfrentar la brutal y agresión injustificada operada por la Federación Rusa, contra la cual resiste legítimamente», ha señalado Sergio Mattarella.

Por su parte, el primer ministro en funciones italiano, Mario Draghi, ha agradecido a las autoridades ucranianas el desbloqueo de las exportaciones de cereales en los puertos del Mar Negro en virtud del acuerdo firmado el mes pasado en Estambul entre Ucrania, Rusia, Turquía y Naciones Unidas.

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha felicitado a Kiev por el Día de la Independencia y ha señalado que espera que las «discrepancias actuales» con respecto a su papel en la invasión rusa de Ucrania no dañen sus relaciones diplomáticas con el país.

«Estoy convencido de que las discrepancias actuales no podrán destruir las relaciones de buena vecindad, sinceras y centenarias, entre los pueblos de los dos países. Bielorrusia seguirá defendiendo la preservación de la concordia, el desarrollo de contactos amistosos y de respeto mutuo en todos los niveles», ha dicho, según un mensaje recogido por la Presidencia bielorrusa.

El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksi Reznikov, ha asegurado este martes de que el peor de los escenarios de guerra ha quedado atrás y ahora Kiev están en una nueva fase de «estabilización» de la situación para contragolpear.

«Estamos en una etapa de estabilización en todo el campo de batalla o en los frentes con pequeños movimientos de las unidades, haciendo muchos buenos movimientos de disuasión», ha contado Reznikov en una entrevista para la CNN.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha aplaudido este miércoles la resistencia del pueblo ucraniano cuando se cumplen seis meses desde la invasión ordenada por el presidente ruso, Vladimir Putin, asegurando que Europa seguirá al lado de Kiev «tanto tiempo como sea necesario».

«Estáis luchando para defender vuestra soberanía y defender vuestra libertad ante una agresión brutal», ha afirmado la jefa del Ejecutivo europeo en un mensaje grabado con motivo del día nacional de Ucrania, que coincide además con el sexto mes de ofensiva militar por parte de Moscú.

Dear citizens of Ukraine, we can never match the sacrifices you are making every day.

But we can and will stand by your side.

The EU has been with you in this fight from the very beginning. And we will be for as long as it takes.#UkraineIndependenceDay pic.twitter.com/00iLU8I7sw

