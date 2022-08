Mamá de La Divaza: «No me mantiene, es mentira de él»

Por su parte y luego que el YouTuber e influencer venezolano, Pedro Luis Joao Figueira, mejor conocido como La Divaza abriera su corazón sobre la pésima relación que lleva con su madre, Kenya Álvarez, «Queen mamaza», ella decidió mostrar que está enferma y dejó claro que su hijo no la mantiene y que está mintiendo al decir que ella vive gracias a él.

Así fue como a través de su cuenta oficial en la red social de la camarita, la señora posteó un informe médico donde se puede ver que efectivamente, está enferma de varios padecimientos.

Al mismo tiempo, sus seguidores, que muchos la siguen por la fama de su hijo, la empezaron a atacar en la sección de comentarios y llamarla mala madre y demás, pero ella al parecer, rompió el silencio.

Así fue como le respondió a un seguidor diciendo que su hijo «no me mantiene ni me da dinero porque no lo necesito. Esa es otra mentira de él«.

Por otro lado, es importante destacar y hacer mención que la señora no dio más detalles de tan complicada relación de madre e hijo, pero sí queda claro que están mal.

Con información de GossipVzla.