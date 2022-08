México | Arctic Monkeys confirmó su nuevo disco ‘The Car’

Arctic Monkeys no dejan de sorprendernos este 2022. Además de presentarse en el Corona Capital en México en noviembre, ya trabajan en su nuevo material discográfico llamado The Car.

Desde 2018, cuando la banda estrenó Tranquility Base Hotel & Casino, su polémico último disco, la banda no había trabajado en material nuevo… hasta ahora.

Después de muchas especulaciones al respecto, Matt Helders, baterista de la agrupación de Sheffield, habló al respecto y ofreció detalles de su nuevo material discográfico.

Tras estrenar este 24 de agosto la canción “I Ain’t Quite Where I Think I Am” en vivo, durante el festival Zúrich Open Air, Arctic Monkeys confirmaron que trabajan en un nuevo disco.

The Car se trata de su séptimo álbum de estudio, el cual contiene 10 nuevas canciones escritas por Alex Turner y producidas por James Ford.

Estas fueron grabadas entre los estudios Butley Priory en Suffolk, RAK en Londres y La Frette en París.

De acuerdo con un comunicado de prensa de la banda, el disco es “un nuevo y suntuoso paisaje musical que contiene algunas de las interpretaciones vocales más ricas y gratificantes de la carrera de Turner“.

The Car, el nuevo material discográfico de Arctic Monkeys, estará disponible en plataformas digitales y en formato físico el próximo 21 de octubre.

