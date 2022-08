▷ Alberto Fernández defendió a Cristina Kirchner: No tiene nada que ver en esta causa, no tengo duda #25Ago

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, respaldó las movilizaciones que prepara el kirchnerismo en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, luego de que fiscales pidieran una condena de 12 años de cárcel para la exmandataria por supuestos hechos de corrupción.

“No me preocupa que la gente salga a la calle. Creo que tenemos que generar una gran movilización para defender la democracia, los derechos humanos y la justicia independiente. A los peronistas nunca nos preocupó estar en las calles”, dijo el presidente.

Seguidamente,Fernández habló sobre los rumores de un posible indulto a la vicepresidenta a propósito de la causa Vialidad.

“No tendríamos que estar hablando de un indulto porque no hay ninguna condena. Hay un proceso en marcha, no sabemos cómo va a resolver la Justicia, pero ya establecieron una condena mediática. No he pensado en un indulto porque aspiro a la justicia”, expresó.

“Cristina Kirchner no tiene nada que ver en esta causa, no tengo ninguna duda. No cometió ninguno de los delitos que se le atribuyen (…) Es una mujer honesta, no ha participado en nada de lo que están diciendo”, agregó.

Posteriormente, Fernández reprochó a la justicia argentina, la cual catalogó de “selectiva”. “Cuando uno ve lo que está pasando en la Justicia y en esta causa… veo la decadencia del sistema judicial y expresó ese decaimiento desde 2016…”, dijo.