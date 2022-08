Ana Gabriel desmiente concierto en Venezuela￼

La cantante y compositora mexicana, Ana Gabriel, desmintió este miércoles a la periodista de espectáculos, Carmela Longo, quien aseguraba que «La Diva de América» se presentaría en Venezuela.

En las últimas horas, estuvo circulando en las redes sociales la noticia sobre el posible regreso de Ana Gabriel al territorio criollo, para ofrecer un concierto en el mes de noviembre.

Sin embargo,la interprete de «Quién como tu», hizo uso de sus redes sociales para aclarar que «No hay conciertos para Venezuela, no hagan caso amigos venezolanos, pónganse muy atentos y no caigan en esta trampa».

«Le pido a los que están diciendo que voy, que bajen esta publicación, porque se pueden meter en problemas, de nuevo, es mentira que voy a Venezuela», continúa el escrito.

Minutos más tarde, en otra publicación, pidió a Longo que desmienta lo que informó. «A la Sra Carmela Longo, le pido que desmienta su comentario de que voy a Venezuela en noviembre, no se de donde sacó esa información, pero Yo Ana Gabriel, le pido que desmienta su publicación».

La reconocida periodista de espectáculos quien en otras oportunidades ha adelantado datos sobre los próximos conciertos a realizarse en Venezuela, respondió de inmediato lamentando que la información no haya sido la correcta. «El público venezolano la admira y quiere. Ojalá pueda visitarnos pronto», agregó.

Sin embargo, la polémica no quedó ahí porque Ana Gabriel aclaró con un último mensaje que « los venezolanos tienen que saber que los amo y respeto, por eso le pedí que desmintiera la información para no ilusionar a toda la gente por algo que no es!»