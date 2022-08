«Cuando me vean sin ti» el nuevo sencillo de Cristian Allexis

El dominicano Cristian Allexis arranca formalmente su camino como solista con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Cuando me vean sin ti”, de su propia autoría. El tema es un canto al amor perdido, al desamor, al recuerdo de lo que fue. Este primer sencillo promocional en solitario, deja ver novedades, aunque mantiene su misma esencia como artista. “Siento que con este tema muchas personas pueden sentirse identificadas y pueden conseguir refugio en mis palabras. Sentir que no están solos y que lo que están viviendo no es algo fuera de lo común” afirma el artista. La canción se encuentra disponible en las distintas plataformas digitales a elección del público.

La propuesta musical con la que Cristian Allexis ha cautivado al público dominicano y latino en Estados Unidos, combina una fusión de los géneros: bolero, la balada y la bachata. Pronto espera arribar a suelo venezolano y mostrar su música que es un canto a la vida y a nuestras raíces latinas. Allexis se considera “fanático de la salsa y el merengue y, por otro lado, le gusta el ritmo y la sazón que tiene la bachata”. Es por esto que ha decidido realizar esta interesante fusión en sus temas, para alcanzar un elemento diferenciador que lo haga único dentro de la música proveniente de su país, que ha sido tan reconocida en el mundo.

Un nutrido y talentoso grupo de músicos han hecho realidad este nuevo tema, con letra y música del propio Cristian Allexis. “Cuando me vean sin ti” ha contado con la valiosa participación de: Anibal Bassist en arreglos, producción y bajo; guitarras con Pliny Cruz; piano en las manos de Benjamin Elimax; percusión cuenta con Joel Joseph Ramírez y los coros en las melódicas voces de Nairoby Duarte y Alvaro Dinzey.

El amor por la música y el arte le llegó temprano al cantautor dominicano Cristian Allexis. Desde niño recibió muchas influencias que lo inclinaron a la vida artística, desde lo familiar, hasta en su comunidad, ya que vivía en una zona rodeada de artistas musicales de todo tipo de género (entre ellos Sandy de la famosa agrupación Sandy y Papo). A lo largo de su vida ha participado en muchos proyectos, siendo su gran plataforma la banda “Urbanova”, en la cual fungió como cantante principal por más de 10 años y sigue considerando a sus ex-miembros como una familia.

Cristian Allexis, manifiesta que también ha recibido influencias musicales de talentos venezolanos. Ha seguido a cantantes como Ricardo Montaner, Oscar de León, Jorge Luis Chacín, Ilan Chester, entre otros. Por otro lado, el amor que tiene el cantante por Venezuela va mucho más allá de la música. En su infancia vio novelas venezolanas, se familiarizó con la cultura, la gastronomía del país y quedó “completamente enamorado”, en palabras propias del artista. Tiene un enorme deseo por visitar nuestra tierra, en primera instancia para conocer, recorrer sus ciudades y luego, venir con un show musical, adaptado al público local.