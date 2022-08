División Anti Terrorismo del CICPC prohíbe salida del país al abogado Alonso Medina Roa

El abogado y defensor de los DDHH, Alonso Medina Roa; informó la mañana de este miércoles que fue retenido cuando se disponía a salir del país en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, estado La Guaira.

A través de su cuenta en Twitter, indicó que estaba siendo llevado a la oficina de Interpol en el mismo aeropuerto.

“Al momento en que me disponía a salir del país, por un viaje de motivo familiar, funcionarios de Migración del aeropuerto internacional de Maiquetía, me informan que tenga PROHIBICIÓN DE SALIDA, razón por la cual no puedo viajar al exterior“, informó Roa.

El abogado detalló que tenía dos horas retenido.

“Luego de prohibirme la salida del país, y permanecer 2 horas retenido, funcionarios de Migración, me trasladan a la oficina de INTERPOL, ubicada en el aeropuerto internacional de Maiquetía“, detalló.

Luego de prohibirme la salida del país, y permanecer 2 horas retenido, funcionarios de Migración, me trasladan a la oficina de INTERPOL, ubicada en el aeropuerto internacional de Maiquetia — Alonso Medina Roa (@medinaroaalonso) August 24, 2022

Medina Roa fue el abogado del capitán Acosta Arévalo quien murió torturado en 2019 cuando estaba en custodia del Estado y es abogado defensor de militares en varios juicios que se llevan a cabo actualmente.

Remitido a la División Anti Terrorismo del CICPC

Pasadas tres horas y media, Medina Roa informó en un último tuit que le negaron finalmente la salida del país y que debe dirigirse a la División Anti Terrorismo del CICPC quienes emitieron la orden en su contra.

“Luego de prohibirme salir del país y permanecer 3 1/2, retenido en el aeropuerto internacional de Maiquetía, me permitieron retirarme, indicándome que debía dirigirme a la Div. Anti Terrorismo del CICPC, dependencia que emitió la orden de prohibición de salida“.

Luego de prohibirme salir del país y permanecer 3 1/2, retenido en el aeropuerto internacional de Maiquetia, me permitieron retirarme, indicándome que debía dirigirme a la Div. Anti Terrosrismo del CICPC, dependencia que emitió la orden de prohibición de salida — Alonso Medina Roa (@medinaroaalonso) August 24, 2022

Lee tambien: $2.500 pagó hombre desde Miami a una banda delictiva