el salario cayó 10% con el alza del dólar este #24Ago

1450776

Caracas.- El salario de los venezolanos cada día vale menos, debido a la inestabilidad económica que vive el país y más cuando el precio del dólar paralelo se dispara, como ha ocurrido en la última semana. Según datos del economista José Guerra, el sueldo cayó 10% con el alza del dólar este 24 de agosto, en comparación con la cotización de un día antes.

El dólar paralelo cerró este miércoles en 8,70 bolívares por dólar, lo que representa un aumento de 10,63%, si se compara con la cotización del día anterior, que se ubicó en 7,86 bolívares al final de la jornada.

“Colapsa el bolívar y con él los salarios. De nuevo, el BCV (Banco Central de Venezuela) no tiene cómo estabilizar la tasa de cambio, porque no tiene reservas y porque el público no quiere bolívares. Una combinación letal. La tragedia: el salario mínimo mensual, que en marzo de 2022 era $30, hoy es $15”, subrayó el también miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas.

Calixto Ortega y el Directorio del BCV que ayer aparecieron con Maduro sacando las cifras que escondieron durante 3 años, que den la cara hoy y le digan a los trabajadores venezolanos que el salario en $ es 10% menor que ayer 23 de agosto — Jose Guerra (@JoseAGuerra) August 24, 2022

En diferentes tuits publicados en su cuenta oficial de Twitter, José Guerra también exhortó a la directiva del BCV, encabezada por el presidente del ente emisor, Calixto Ortega, a darle la cara a la población y decirles que el salario en dólares, hoy es 10% menor que ayer. Pues el 23 de agosto Ortega aportó cifras sobre el crecimiento económico en televisión nacional, que corresponden solo al primer trimestre del año y una estimación para el segundo trimestre, el cual ya pasó.

“Las cifras del BCV dadas a conocer en medio de una fiesta son periódico de ayer. Ya el 25 julio de 2022 el @observafinanzas dio a conocer que la economía creció 12,3% en el primer semestre de 2022. El BCV hace uso politiquero de las cifras y las publica a su conveniencia”, consideró Guerra.

Por otro lado, aseguró que el Banco Central de Venezuela (BCV) no tiene cómo detener la devaluación del bolívar. Explicó que para detenerlo debe inundar el mercado con dólares que no tiene o aumentar significativamente la tasa de interés, lo cual considera, sería peor. Resaltó que no le queda otra opción que dejar deslizar el tipo de cambio.

Para el diputado electo en 2015, esta subida abrupta del dólar se debe a la pérdida de la confianza en la moneda, producto de la inflación. Además, aseguró que también sucede ante la ausencia de un programa económico con financiamiento externo y un reordenamiento de la economía. Estimó que la devaluación del bolívar continuará y, con ella, la caída de los salarios “reales”.

Mientras tanto, para los venezolanos es insuficiente un salario de 130 bolívares mensuales (15 dólares). Pues, con este monto no pueden adquirir la canasta básica alimentaria, que se calculó en julio en 470,44 dólares para una familia de cuatro personas. Para poder comprarla, los ciudadanos deberían ganar, al menos, unos 15 dólares diarios.

El BCV no tiene con qué detener la devaluacion del bolívar. Parsr la devaluacion implicaría inundar el mercado con $ que no se tienen o aumentar significativamente la tasa de interés que sería peor. No queda otra que dejar deslizar el tipo de cambio (2) — Jose Guerra (@JoseAGuerra) August 23, 2022

Yoselin GonzálezVista_2

Yoselin GonzálezVista_2