Horóscopo del 25 de agosto 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este jueves 25 de agosto de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Tabla de contenidos ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

ARIES

De acuerdo con los horóscopos de Mhoni Vidente para este jueves debes de tener cuidado con la salud pues, debido a sus tendencias, te llama a cuidar tu sangre, y en particular a lo que tiene que ver con su presión. No pierdes nada si revisas tus valores de presión arterial, y realizaras una comprobación que te va a beneficiar. Cuando la Luna está en lo más alto de tu Cielo tu sangre tiende a intensificar su flujo.

TAURO

Para este signo los horóscopos dicen que será un jueves es un buen día para recuperar ese dinero que dabas perdido. Así que acude a tus deudores, y pide de nuevo que honren lo que está pendiente. Descubrirás, en más de un caso, y que, a pesar de todo, puede confiar en la gente. Algo que te permitirá reconsiderar ayudar a más gente de esta manera en el futuro, prepárate bien y no dejes de estudiar.

GÉMINIS

Estas en momentos difíciles de pareja, no encuentras el camino y no das con la tecla que pueda solucionar todo, le has hecho una pregunta a tu pareja, y no te da una respuesta. Debes considerar que tal vez no la sabe. O se trata de una pregunta sin respuesta. Debes dejar pasar y dejar de atormentarla con tus demandas. El amor puede tolerar huecos, pero sí que se resiente ante la tensión constante.

CÁNCER

Para este jueves los horóscopos dicen que estas en una buena corriente energética, debes aprovecharla y sacarle el máximo fruto a todos tus esfuerzos. Hoy es tiempo de que descubras lo mucho que puede hacer por ti un cambio de imagen. Sigue tu intuición, y modifica tu estilo, El mantra que debe guiarte es que tu exterior refleje a tu interior, que los colores y las texturas de tu vestimenta sean un retrato de lo que acontece dentro de ti.

LEO

Ten presente que el dinero no es un totem ni algo sagrado, aprende a ahorrar y no te gastes todo tu dinero de un sólo jalón, recuerda que de moneda en moneda se dilapida efectivamente. Los astros te sugieren que detengan de manera consciente esos pequeños gastos de los que no te das cuesta, y que mes tan mes desangran tu presupuesto. Lleva una contabilidad personal más disciplinada, y verás que lo que puedes hacer con tu dinero aumenta.

VIRGO

Este jueves podrías meterte en problemas en el trabajo, sal a tiempo para hacer tus deberes, la puntualidad debe ser tu credo a partir de este día. No más dilaciones, no más pretextos. Tus jefes o socios son personas que tienen en gran valía su tiempo, y no lo quien desperdiciar. Ni por ti ni por nadie. De modo que sal 10 minutos antes, sincroniza tu reloj y lleva al día tu agenda. Es muy importante.

LIBRA

De acuerdo con los horóscopos de Mhoni Vidente deberás ser abierto de mente y suave de corazón, no pongas en tela de juicio la palabra de tus colaboradores. Sueles casarte con tus ideas con demasiada fuerza, y no permites que haya discusión alguna en ningún tema. Tienes que ser más abierto, pues es la única manera en que puedes verte beneficiado por las ideas de los demás. En este caso, tienen razón.

ESCORPIO

No debes de tener prisa en el amor, todo es un proceso, llévalo con calma este jueves pues, tienes que saber esperar a que tu pareja esté lista para superar ese trance. No todo procesamos las cosas de la misma manera, ni tenemos la misma capacidad para superar ciertas situaciones. Tienes que darle el tiempo y el espacio que necesita para vivir sus procesos, sin presiones de ningún tipo.

SAGITARIO

Según los horóscopos de este jueves debes reflexionar sobre las verdaderas posibilidades de tu carácter. No es un signo de debilidad reconocer, tras un autoexamen, que no tenemos madera para ciertas actividades o para vérnoslas con ciertas personas. Si es hora de abandonar el tablero debido a ello, adelante. Más vale tu salud mental.

CAPRICORNIO

De acuerdo con los horóscopos hoy es preciso que tu pareja y tú deben hacer las paces, pues están danzando alrededor de una anécdota banal, fácil de resolver. Mantener este juego de pelear les puede hacer daño. Ten cuidado con esa persona que muestra ambivalencia hacia ti. No eres alguien de su simpatía, pero reconoce tu valía como profesional. Mantén una relación cordial con ella, pero no confíes ni tus planes ni tus secretos profesionales, pues tomará ventaja de ellos.

ACUARIO

Según las predicciones de Mhoni Vidente para este jueves es momento de hacer limpieza de casa, para luego limpiar la mente, este día deja que la luz entre en tu casa y en tu habitación. Deja que el sol te ilumine y te dé energía y sustento. Es un día para honrar a nuestro astro mayor, pues de él depende nuestra principal reserva de energía. El Sol es siempre sinónimo de entusiasmo y de vida: deja que ilumine tu cuerpo y tu ser.

PISCIS

Este jueves sal a correr, juega con tu mascota, llénate de vida, recuerda que el movimiento es esto, la vida, las ganas de moverte y de sacudir tus adentros te harán llegar al siguiente nivel en tu vida como lo dicen los horóscopos. Trata de no beber mucho este día si te invitan a salir para que puedas rendir al máximo en la escuela o el trabajo y no tengas problemas con tus superiores por pasar tiempo divirtiéndote.