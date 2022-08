Precio del dólar hoy en Venezuela: causas del aumento

La escasez, el alto costo de los alimentos y la hiperinflación que se vivieron en el año 2017 en Venezuela podrían presentarse nuevamente si el Ejecutivo nacional no toma las medidas correctas, para revertir la distorsión cambiaria que se ha generado durante los últimos días.

En tan solo una semana el precio del dólar paralelo, o preferencial, paso de 6,67 a 9,33 bolívares, lo que representa un amento superior al 40%.

Supermercado Hiper Líder retiró los productos de anaqueles ante incremento del dólar

Esto ha generado gran incertidumbre en los venezolanos, que este jueves han salido a las calles a tratar de abastecerse de alimentos y otros productos, por temor a que el precio de la divisa siga aumentando; lo que trae consigo la pérdida del poder adquisitivo.

Precio del dólar hoy en Venezuela: cómo influye en la economía

El señor Eduardo Sánchez acudió al mercado de Quinta Crespo para adquirir alimentos y se encontró con la realidad de que muchos de los productos ya tenían nuevos precios.

«Cómo es posible que de un día para otro una mercancía que ya tienen en los anaqueles desde hace tiempo le pongan el nuevo precio. Eso no debería ser así. Yo trabajo en el Ministerio de Salud, con el sueldo que tenemos nos alcanza cada vez para menos. Acabo de gastar 80 bolívares y lo que llevo son cuatro cositas nada más», manifestó Eduardo Sánchez.

La misma situación la vivió Luisa Navarro, quien acudió al mercado con la intención de cambiar unos productos mediante el trueque y comprar otros más. Sin embargo, no pudo adquirir nada por el alto costo.

«Los precios han aumentado bastante. Vine a cambiar y comprar algo, pero me voy para otro lugar, aquí no se puede. Los granos están caros y el kilo de queso blanco aumentó a 23 bolívares. Ahora veré como me las ingenio con un sueldo mínimo y una pensión pírrica», indicó Navarro.

Venezuela puede vivir una situación similar a la del 2017

El economista Aaron Olmos asegura que este problema lo origina la distorsión cambiaria generada tras la escasez de ingresos en divisas y la ausencia de coordinación macroeconómica.

«Esto va a tener un efecto directo sobre la demanda y consumo de bienes y servicios al encarecerse; haciendo insuficiente la base del salario para su adquisición». Así lo indicó el economista.

Además, afirma que el país podría enfrentar la misma situación que se vivió en el año 2017. «Es parte de una espiral negativa que ya hemos vivido, pero que es probable que se repita en las próximas semanas».

Pero muchos se preguntan, ¿Por qué se genera esta situación económica?, ¿Qué ocasiona el aumento del dólar paralelo?, ¿Qué tanto puede afectar esta situación a los venezolanos? El experto nos responde.

«El aumento del tipo de cambio tiene que ver con el agotamiento de una política cambiaria, impulsada por el Ejecutivo y el Banco Central a través de sistema financiero nacional. Que consiste en colocar millones de dólares interdiarios, o a la semana, para acallar esa demanda de divisas por parte del mercado interno, principalmente en el sistema financiero», asegura Olmos.

Las causas

Explica que en la actualidad Venezuela está produciendo una menor cantidad de barriles de petróleo y su precio ha comenzado a caer. Eso ha generado una menor cantidad de dinero en cuanto a caja.

«Se ha comenzado a utilizar las reservas internacionales como parte del financiamiento de esta política, y evidentemente el gran nivel del déficit fiscal y la gran cantidad de liquidez que sigue saliendo a la calle tiene un efecto dominó a nivel de sistema sobre esta situación».

«Es el resultado de una falta de coordinación a nivel de política económica en el Gobierno central que se decanta entonces ahora por encarecer el tipo de cambio», manifiesta el experto.

Además, alerta que se puede presentar una desaceleración del «crecimiento económico» que hasta ahora el Banco Central acusa, según sus datos.

¿Continuará aumentando el precio del dólar?

«El precio del dólar continuará subiendo, tanto y en cuanto, el Banco Central de Venezuela no ejecute alguna medida que pueda controlar esa demanda tan elevada de divisas en el mercado interno, y principalmente en el sistema financiero nacional», alertó Olmos.

«Esta tendencia que hemos comenzado a ver tiene que ver con la ausencia y el agotamiento de esas divisas en el mercado interno. Esto por el problema de flujo de caja que tiene el Ejecutivo Nacional», explicó.

