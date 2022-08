Solórzano pidió desde Margarita un método y fecha para las primarias

La presidente del partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, aprovechó una visita a la isla de Margarita para exigir la fecha de las elecciones primarias de la oposición.

Además, asomó que estima ser una de las precandidatas.

Propuso que estas elecciones primarias se hagan en doble vuelta para que se tenga un abanderado con una gran mayoría.

Aunque considera que existen muchos candidatos, pocos son los que representan a la verdadera oposición venezolana.

Esto se garantiza con transparencia y que este tenga suficiente apoyo popular. No sabemos cuántos vamos, sin meter a los gallos tapaos».

A su juicio, el consenso y el «dedazo» resultan contraproducentes y generan rechazo de una gran parte de la oposición venezolana.

Delsa Solórzano se refirió al alza del dólar en los últimos días y aseguró que se debe a la falta de producción nacional y el dinero inorgánico para pagar el «bono».

«Eso genera una brutal inflación. Resolver los problemas del país no pasa por pagar un bono, pasa por pagar salarios estables. Generar una economía estable que permita estructurar un presupuesto».

Lamentó que los venezolanos de a pie no puedan venir a disfrutar de la isla de Margarita, como sucedía en décadas anteriores.

«Mis abuelos me criaron y me traían a Margarita. Hoy en día una persona de Táchira no puede decir que se va a llevar a sus muchachos a Margarita de vacaciones.

Esa situación destruyó el aparato productivo de Nueva Esparta».