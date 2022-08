+VIDEO | Sheryl Rubio se muestra ansiosa por querer tener un bebé￼

A través de su cuenta en TikTok, la actriz venezolana Sheryl Rubio le confesó a sus seguidores que está ansiosa por tener un bebé, tomando en cuenta que ya está casada y apunto de pisar los 30 años. Cabe recordar que Sheryl contrajo matrimonio con el odontólogo Shaps Wade y actualmente está residenciada en la ciudad de Nueva York, no obstante, la venezolana hasta el momento no ha descartado la idea de convertirse en madre.

Asimismo, insistió en que estas ganas comenzaron luego de ver un vídeo de un tierno bebé en la red social, aún así toma en cuenta la responsabilidad que conlleva tenerlo.

«Amigos no sé que me pasó, tengo baby fever. Estoy casada, estoy a punto de cumplir 30, yo no sé si es mi situación en este instante, pero tengo baby fever… Ayuda, que fuerte, nunca me había sentido así tipo que quiero un bebé, quiero un bebé. Por primera vez realmente me siento como en urgencias» expresó.

Ante esto, sus seguidores reaccionaron emocionados por sus ansias anhelando que pronto revele la noticia de un embarazo. Aún así cabe mencionar que Sheryl piensa esperar un poco más para entrar en esta nueva etapa.