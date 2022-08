DC retrasó los estrenos de «Aquaman 2» y «Shazam 2»￼

Warner continúa reorganizando su plantilla de estrenos tanto en el cine como en la televisión. Hace apenas pocas semanas supimos de la cancelación del estreno de Batgirl, una película cuya producción estaba en gran parte finalizada y, aún así, no verá la luz del día. Ahora, es el turno de cambios en el cronograma de DC en el cine: Tanto Aquaman 2 como Shazam 2 se han retrasado considerablemente.

La fecha de estreno original de Shazam: Fury of the Gods era diciembre de 2022, pero se ha retrasado unos tres meses hasta el 17 de marzo de 2023. Por otro lado, el caso de Aquaman and the Lost Kingdom es más drástico, pasando de su fecha de estreno original el 17 de marzo de 2023 hasta el 25 de diciembre de 2023, unos 9 meses más tarde.

La razón del retraso de la última, aparentemente, es tener más tiempo para trabajar en la postproducción del film, incluyendo los efectos visuales, por lo que si el resultado va a ser una película más pulida, valdrá la pena la espera.

Pero no deja de hacer un poco de ruido todos estos cambios de planes y modificaciones en la agenda en el mundo de DC Comics. Afortunadamente, la secuela de The Batman parece estar fuera de peligro. Recientemente se anunció que Matt Reeves, director y guionista del film, había firmado un acuerdo de trabajo prolongado con Warner, mencionando que el universo de The Batman sería parte de sus proyectos. En cuanto a DC, al menos este año aún podremos ver la película de Black Adam el próximo 20 de octubre.

Warner también cambió los planes para otra de sus producciones. La nueva película del universo Evil Dead, llamada Evil Dead Rise, ya no se estrenará en HBO Max sino que debutará en los cines del mundo el próximo 21 de abril de 2023.

La buena noticia en medio de todos estos cambios en el mundo de DC, es que Jason Momoa, estrella de Aquaman, aprovechó una entrevista reciente para confirmar que sí, Ben Affleck regresará para interpretar a Bruce Wayne/Batman en Aquaman 2.

Con información de Gizmodo