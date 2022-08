HiperLíder: Retiramos productos de anaqueles para preservar su estado y no para aumentar de precio

A través de un comunicado el establecimiento comercial Hiper Líder, ubicado en Cúa, estado Miranda, desmintió señalamientos en su contra, luego que la noche de este miércoles reportaran que sus empleados retiraban productos de los anaqueles, para cambiar precios ante el descontrolado aumento del dólar.

«Hiper Líder Cúa se dirige a la colectividad en general con el propósito de desvirtuar la noticia amarillista que circula por redes sociales, donde se acusa injustamente que nuestros trabajadores retiraron de los anaqueles del mencionado establecimiento los productos, con el propósito de aumentar los precios establecidos, siendo falsa dicha acusación», expresa parte del comunicado.

La red de supermercado explica que «diariamente, al culminar cada jornada para preservar el buen estado de nuestros productos, los mismos se trasladan a la cava con mayor refrigeración, buscando mantener la calidad y verificando su fecha de vencimiento».

Agregan en el comunicado que en las cajas de cada establecimiento comercial, está reflejado la tasa cambiaria del BCV para efectos de pago.

Naurelys Fuentes, periodista que divulgó el video y testimonio de consumidores dentro de Hiper Líder Cúa, respondió el comunicado y aseguró que los videos son de su autoría y alega que estuvo en el supermercado en ese momento.

«Informar no es amarillismo, los vídeos no me los pasaron, no fue un rumor. Yo los grabé porque estaba en el lugar y doy fe de lo que digo, por lo que les remito los vídeos donde los trabajadores aseguran que al llegar a caja, los precios cambiarían», escribió Fuentes.