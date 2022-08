Incremento del dólar pone en jaque a los comerciantes en la Isla de Margarita

Con la llegada del dólar paralelo en Venezuela a 9 bolívares, el descontrol de precios en la Isla de Margarita pone en una posición de jaque a varios comerciantes e inversionistas cuya actividad comercial diaria se ve paralizada por los cambios descomunales que posee el modelo económico del país.

“Es una locura, hoy salí a comprar comida en la mañana como suelo hacer porque todo en Margarita es así, toca comprar cosas para el día y no el mes, cuando me llevo la grandiosa sorpresa que la tasa en que me están recibiendo el dólar es de 10 bolívares”, dijo Humberto Fernández, habitante del municipio Arismendi.

De la misma manera, fuentes de La TV Calle en la población de Porlamar reportaron que este 24 de agosto a las 4 PM muchos negocios estaban cerrados, mientras que otros continuaron con su labor hasta altas horas de la noche; aunque en la mañana de este 25 de agosto varios establecimientos comerciales amanecieron con las rejas abajo y las puertas selladas.

Muchas personas con este incremento descomunal del dólar vieron un golpe significativo en sus bolsillos, en vista que el manejo del bolívar en el territorio nacional se ha convertido en un factor económico de inestabilidad.

Y de esta manera, varias personas entraron en etapas de frustración o estrés producto de la perdida de valor que posee la moneda de circulación nacional. Por lo mismo, creen recomendable acudir a un modelo económico donde se empleen divisas únicamente como los activos para el desarrollo de actividades comerciales.

“En Juan Griego no me quisieron aceptar el pago de unos panes en bolívares, me dijeron que debía pagar en dólares porque a ellos no les sale conveniente trabajar con esta clase de monedas”, señaló un ciudadano del municipio Marcano.