México | Britney Spears estrenó ‘Hold Me Closer’ con Elton John

La tan esperada canción de Britney Spears y Elton John llamada “Hold Me Closer” se acaba de estrenar y ya es tendencia en redes sociales, pues ésta marca el regreso de la intérprete de “Toxic” a la música tras seis años sin temas nuevos.

Esta llega luego de algunos adelantos que el cantante y compositor británico realizó a lo largo de la última semana; sin embargo, ya es posible escucharla completa en todas las plataformas en streaming.https://www.instagram.com/p/Chctwpgj7M8/embed/?cr=1&v=14&wp=540&rd=https%3A%2F%2Fwww.reporteindigo.com&rp=%2Fpiensa%2Fpor-fin-britney-spears-estrena-hold-me-closer-su-nueva-cancion-con-elton-john%2F#%7B%22ci%22%3A0%2C%22os%22%3A12274.10000000149%2C%22ls%22%3A625.8000000044703%2C%22le%22%3A12268.80000000447%7D

“Hold Me Closer” es una canción fresca que toma como base la exitosa balada “Tiny dancer” para crear una versión bailable llena de sintetizadores y una línea de bajo muy rítmica, a la cual agrega algunos samples de “The One” otra de sus melodías.

Es así que la voz de Britney Spears brilla por encima de la música, en especial durante los últimos segundos, donde es acompañada por algunos arreglos de piano. Haciendo así un regreso triunfal, luego del largo receso que se dio.

Lo anterior, debido a que su último trabajo llegó con su álbum Glory en 2016. De esta forma, luego del estreno, la cantante escribió en sus redes sociales: “Mi primera canción en seis años. Es genial estar cantando con uno de los hombres más clásicos de nuestro tiempo”.

Además, también indicó que era hora de dejar ir los malos momentos y todo el dolor que situaciones en el pasado le provocaron: “hoy elijo la felicidad y la alegría”, indicó en su cuenta de Twitter.

Okie dokie … my first song in 6 years 🎶 !!!! It’s pretty damn cool that I’m singing with one of

the most classic men of our time … @eltonofficial 🚀!!!! I’m kinda overwhelmed… it’s a big deal to me !!! I’m meditating more 🧘🏼‍♀️ and learning my space is valuable and precious !!!

— Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) August 25, 2022