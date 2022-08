¿Qué debemos saber si queremos comprar un carro eléctrico?

1451160

Los carros eléctricos son parte de la tecnología automovilística en el mundo y Venezuela no se queda atrás con el uso de este tipo de vehículos, los cuales se comenzaron a observar con mayor frecuencia en las calles del país desde el año 2020. Actualmente son más las personas que apuestan por tener un auto de este tipo, pero también al momento de hacer la inversión surgen distintas dudas y preguntas sobre su funcionamiento, las ventajas y desventajas de tenerlo.

Hasta el momento no se tiene una cifra exacta de cuántos vehículos eléctricos circulan en Venezuela, pero por lo general el tipo de personas que cuentan con este tipo de carros son aquellas que apuestan por la movilidad ecológica debido a que producen menos emisiones dañinas, en comparación con un carro que funciona con gasolina o diésel.

David D”Amico, presidente de Vencharger, la primera empresa en Venezuela dedicada a la fabricación, venta e instalación de cargadores para vehículos eléctricos, explicó que el ahorro para quien tenga un carro de estos sería aproximadamente de 80% en la mayoría de los casos, en comparación con lo que gasta una persona surtiendo combustible en el país.

Punto de carga instalado en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco (Ccct) por Vencharger, la primera empresa en Venezuela dedicada a la fabricación, venta e instalación de cargadores para vehículos eléctricos | Foto: Ronald Peña

¿Cómo mantener un carro eléctrico en Venezuela?

Una de las desventajas de tener un carro eléctrico en Venezuela es no contar con un lugar al cual acudir cuando el vehículo presenta una falla o para comprar un repuesto. Sin embargo, con la llegada de la fabricante de automotriz china Changan, este inconveniente pudiera estar cambiando. Esta empresa ofrece más alternativas a sus clientes, debido a que la misma da garantía de sus automóviles y cuenta con servicio técnico.

El presidente de Vencharger explicó que hace dos o tres meses atrás ningún concesionario estaba trayendo carros eléctricos al país y los que habían eran de importación particular. Es decir, personas que trajeron carros eléctricos por su cuenta y los vendieron. En su mayoría carros del 2017 y 2018 que dependiendo del uso de los anteriores dueños, pudieran presentar fallas constantes debido al desgaste, como ocurre con un teléfono móvil con varios años de uso.

El Fiat 500e año 2017 es el carro eléctrico más común en Venezuela | Foto: Ronald Peña

Otro de los aspectos a tomar en cuenta al momento de adquirir este tipo de autos, es la batería, considerada como el corazón de un carro eléctrico. Existe el riesgo de que el tiempo de vida del automóvil sea más corto por el deterioro y mal uso de las baterías que, al tener aproximadamente cuatro años de un funcionamiento errado comienzan a presentar fallas, explicó David D”Amico en una entrevista con El Pitazo.

¿Cuánto cuesta la carga de un carro eléctrico y cómo hacerlo?

El modo de carga de una batería de carro eléctrico es el mismo que el de cualquier dispositivo, se requiere de un enchufe y una toma de corriente o punto de recarga, que se pueden instalar en casa o que estén disponibles en zonas específicas. Sin embargo, la cantidad de horas puede variar dependiendo del lugar donde se hace.

Los puntos de carga establecidos por la empresa Vencharger funcionan con una tarjeta inteligente, no requiere de un operador para cargar los vehículos | Foto: Ronald Peña

El vehículo se puede cargar en la casa, pero a una velocidad muy lenta, la cual es de 110 voltios, a diferencia de la carga en uno de los puntos establecidos por empresas como Vencharger, los cuales cargan a 200 voltios y a una potencia de 7 kilovatios.

David D”Amico explicó que el tiempo para cargar un vehículo es variable. En el caso del Fiat 500e que es el más común en Venezuela, si se carga en casa puede durar entre 6 y 7 horas para llenar la batería de 0% al 100%. Si este mismo auto se conecta a un cargador como el que dispone esta empresa, duraría aproximadamente tres horas y media para completar su carga.

El tiempo de carga al 100% puede durar aproximadamente tres horas y media en los puntos dispuestos en avenidas y centros comerciales | Foto: Ronald Peña

El tema de costos de cada carga es una de las preguntas más frecuentes que se hacen los usuarios, pero en el caso de Venezuela, estos dispositivos dispuestos en algunos establecimientos por empresas como Vencharger, están libres, según comentó el presidente de la misma.

Los puntos de carga dispuestos por Vencharger en Venezuela, son de libre acceso para los usuarios. No existe una tarifa de cobro hasta el momento | Foto: Ronald Peña

«Cuando comencemos a cobrar las cargas es cuando ya estemos establecidos en el mercado y será con una tarjeta electrónica que tendrá cada usuario, no se requiere de ningún operador. Mientras no tengamos la cantidad suficiente de cargadores en todo el país no podemos cobrar porque también estamos fomentando el uso de estos cargadores», añadió.

¿Cuánto dura la carga en el vehículo?

La duración de la batería en estos vehículos también es variable. En el caso del mismo Fiat 500e, su autonomía con una carga de 100% es de 130 kilómetros, pero esto puede cambiar, dependiendo de la zona a la que se traslade el conductor y la manera de conducir de cada persona. En estos vehículos mientras más se apriete el acelerador, más se consume batería.

«Cuando la autonomía del vehículo te dice que es de 200 km, eso no quiere decir que vas a rodar esa cantidad. Una persona que va a Los Teques va a gastar más energía porque es subida. Si baja a la Guaira, consumirá menos energía e incluso, se regenera porque este tipo de carros viene con un sistema que mientras no aprietas el acelerador y el carro está andando, se regenera la electricidad», detalló el encargado de Vencharger.

La autonomía de un Fiat 500e con una carga de 100% es de 130 kilómetros, pero esto puede cambiar según las condiciones de la vía y manera de conducir de la persona | Foto: Ronald Peña

Si está lloviendo y el conductor enciende los limpiaparabrisas y el aire acondicionado, se consumirá más batería. Lo mismo ocurre cuando el carro se desplaza por la autopista, debido a que amerita más velocidad. Es decir, 200 kilómetros se pueden convertir en 140 kilómetros.

¿Son los carros eléctricos el futuro de Venezuela?

David D”Amico, presidente de Vencharger, indicó que cuando una persona compra un carro eléctrico cambia su manera de conducir, se adapta y comienza a planificar sus viajes. Por lo tanto, las posibilidades de quedarse sin batería en una vía son bajas.

«Los vehículos eléctricos no son el futuro, son el presente porque forman parte de nosotros y en las calles de Caracas se ven muchos», precisó D»Amigo. Asimismo, recomendó este tipo de autos y a su vez que la persona cambie su manera de conducir y «quitarse el chip del carro a gasolina para encontrar todas las ventajas de un carro eléctrico».

Consideró que si los concesionarios siguen ofreciendo distintas alternativas para la compra de sus carros eléctricos y los bancos continúan dando créditos, Venezuela avanzará en esta tecnología automovilística.

Mairen Dona LópezGran Caracas

