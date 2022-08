Yordano recibirá el Premio a la Excelencia Musical que concede la Academia Latina de la Grabación

El 16 de noviembre, en Las Vegas, Giordano Di Marzo recibirá el Premio a la Excelencia Musical que concede la Academia Latina de la Grabación por sus importantes contribuciones a la música.

El cantautor de 70 años de edad, que este 2022 celebra cuatro décadas de una exitosa carrera en solitario, afirma que el reconocimiento es el cierre de una etapa marcada por la enfermedad, el miedo, pérdidas, rabia y frustración. Sano, vital y agradecido, la leyenda viva de la música, como lo llamó Manuel Abud, presidente de la Academia, prepara una gira nacional y varios discos.

El jueves 16 de junio a Yordano le tocó «madrugar» en Nueva York. No lo hace con frecuencia, no le gusta. Se va a la cama muy tarde. A las 8:30 am Yuri Bastidas, su esposa y manager, lo despertó. «Quiero dormir más», le dijo él. «No puedes», respondió ella. «Tenemos reunión con el presidente del Grammy Latino», agregó.

De lo que se hablaría en ese encuentro virtual solo sabía Yuri. Una semana antes, mientras estaban en Caracas, Manuel Abud, presidente de la Academia Latina de la Grabación, se había comunicado con ella para notificarle que el 16 de noviembre, en Las Vegas, a Yordano Di Marzo le entregarían el Premio a la Excelencia Musical. Un galardón otorgado por el Consejo Directivo de la Academia que reconoce a intérpretes o ejecutantes que han hecho importantes contribuciones a la música latina.

Ansiosa y emocionada, había guardado aquel secreto. Pero algo intuía Yordano cuando el 14 de junio ella agendó la reunión. La llamada podría ser por tres razones: invitarlo a presentar un premio, cantar en alguno de los eventos que forman parte de los Grammy o recibir un reconocimiento especial. Porque nominado no estaba. «No quise hacerme muchas expectativas», recuerda el músico.

La reunión comenzó puntual. Contó Yordano anécdotas sobre su ansiado regreso a los escenarios venezolanos, sobre las giras que planeaba, las maquetas en las que está trabajando. Hasta que Abud le preguntó: «¿Qué harás el 16 de noviembre?». «No sé. La agenda la lleva Yuri», respondió. «Por ahora nada», dijo la manager. «Este año la Academia Latina de la Grabación se siente honrada de que aceptes el Premio a la Excelencia Musical por tu maravillosa carrera de 40 años y por todo el aporte que le has dado con tus más de 300 composiciones a nuestra herencia latina (…) Tú eres una de esas leyendas vivas, Yordano», completó Abud.