Adultos mayores en Lara, ante la mendicidad 

Algunos adultos mayores del Tocuyo y parroquias del Municipio Morán del Estado Lara, salen todos los días a las calles bajo la compañía de la mendicidad. Deben pedir para poder comer o cubrir otras necesidades. Las pensiones y jubilaciones para la fecha de Agosto del 2022 se sitúa en solo 130 Bs o al rededor de $ 16 USD al cambio del BCV.

Ahora es noticia: Los «Tapahuecos», en el Municipio Morán del Estado Lara, una faena al servicio del día

Se puede observar en esta situación a personas de la tercera edad pidiendo dinero en calles o los sitios con mayor afluencia de personas. Los ancianos piden frente a algunas farmacias para solicitar una colaboración y así reunir para hacer sus compras de tratamientos médicos. En ocasiones frente a algunos abastos, bodegas o panaderías para pedir algún producto o alimento que les pueda saciar su hambre.

Cada día crece con determinada preocupación la lista de estas personas deambulando por doquier entre incertidumbre. Algunos llegan al asilo «San Antonio», de El Tocuyo. En búsqueda de un lugar que les proporcione estadía, alimentación y atención médica. Pero ya no hay cupos en el mencionado lugar.

Adultos mayores de Lara en el olvido

Son muchos los factores que conducen a esta lamentable situación como la falta de hijos o familiares que les proporcione apoyo. Una pensión que no les da para cubrir sus necesidades básicas. El caso de los familiares que emigran del país y no pueden llevarse a los mayores, los cuales quedan ante el abandono. Son personas que no poseen otros ingresos para vivir y acuden a los al lugares que les proporcionan las limosnas.

Son adultos vulnerables por la avanzada edad, enfermedades, hambre, falta de consideración y excluidos de los programas sociales del Estado.

Síguenos

Twitter @nta_vzla

Instagram @nta_vzla,

Facebook NTA Venezuela

y únete a nuestros grupos de WhatsApp.