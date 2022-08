El galán que suprimió su vida sexual

El actor interpretó en dos oportunidades a Peter Parker en Spider-Man

Andrew Garfield es un galán cinematográfico que saltó a la fama por su interpretación del personaje de Peter Parker, en la saga de Spider Man.

Recientemente se hizo más famoso todavía al conocerse la noticia de los duros sacrificios que hizo en pos de garantizar un gran trabajo en una nueva película.

“Viví algunas experiencias bastante salvajes”, admitió el Hombre Araña.

Dos veces nominado al Oscar, Garfield de 39 años, actualmente protagoniza Under the Banner of Heaven, la primera miniserie que lo tiene como protagonista y que recientemente le valió su primera nominación al Emmy.

En 2016, Garfield vivió una de las experiencias más intensas de su carrera profesional mientras rodaba la película Silencio de Martin Scorsese. El actor era muy consciente de que el prestigioso director había trabajado anteriormente con intérpretes dispuestos a hacer casi cualquier cosa para impresionarlo, así que quería estar a la altura.

En la película tuvo la oportunidad de trabajar al lado de Adam Driver y Liam Neeson. Seis años después del rodaje, el intérprete británico ofreció detalles de la intensa preparación a la que se sometió para meterse de lleno en el papel de un sacerdote jesuita.

El dos veces nominado al Oscar contó que abordó su personaje en “Silencio” desde la disciplina del método sistema Stanislavski. Dijo que pasó un año estudiando el catolicismo y siguiendo a un sacerdote jesuita en Nueva York, al padre James Martin, para saber cómo interpretar el papel. “Se convirtió en mi amigo y en una especie de director espiritual durante un año”, reveló.

Una de ellas, relató, fue un retiro espiritual de 31 días, en el que tuvo que meditar acerca de la vida de Jesucristo. Adicionalmente, el intérprete practicó la castidad por 6 meses y se privó de la comida.

No fue la única vez que el actor puso el cuerpo para destacarse en la pantalla. Bajo dirección de Mel Gibson, Garfierld protagonizó “Hasta el último hombre”, donde interpretó la historia real de Desmond Doss, el primera objetor de conciencia que se negó a portar armas en el frente, y que fue condecorado con la Medalla de Honor por haber salvado la vida a más de setenta hombres bajo el constante fuego enemigo durante la batalla de Okinawa, en la Segunda Guerra Mundial.

Con información de Infobae