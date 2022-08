En laboratorio que le quitó la raqueta a Djokovic en el US Open

Novak Djokovic, 21 veces ganador de torneos Grand Slam, debió renunciar al US Open por no vacunarse mientras el fabricante de una anti covid patrocinaba el torneo

Novak Djokovic, 21 veces campeón de Grand Slam, debió renunciar US Open 2022. El tenista, no se ha vacunado contra el covid-19, y las reglas actuales de Estados Unidos establecen que cualquier persona no estadounidense debe tener el esquema completo de vacunación contra el virus para obtener una visa y poder ingresar al país.

Sin embargo, la polémica apenas está comenzando. Una foto de la valla de Moderna, uno de los laboratorios que fabrica la vacuna anti covid, patrocinando el torneo desde el mismo escenario de competencia despertó las suspicacias del público en todo el mundo.

Djokovic, de 35 años, escribió: «Lamentablemente, no podré viajar a Nueva York esta vez para el US Open. Gracias #NoleFam por sus mensajes de amor y apoyo».

«¡Buena suerte a mis compañeros! Me mantendré en forma y con un espíritu positivo, y esperaré la oportunidad de competir nuevamente. ¡Nos vemos pronto, mundo del tenis!», añadió el serbio.

El serbio forma parte de la tríada de tenistas más importante de este siglo, junto al suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal.