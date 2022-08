México | Le salen pretendientes a Cristiano Ronaldo

El mercado de fichajes parece moverse a favor de Cristiano Ronaldo.

De acuerdo con reportes de AS y Marca, hay dos equipos que estarían pensando hacer un movimiento de última hora por el atacante portugués en caso de que todos los astros se alineen para que esto suceda.

AS reportó que Sporting Lisboa estaría analizando con Jorge Mendes, representante de “CR7″, la posibilidad de fichar a su canterano, quien abandonó el equipo en 2003 para unirse al Manchester United de Sir Alex Ferguson.

La operación no sería nada sencilla para el conjunto portugués, ya que tendrá que desembolsar una cantidad significativa a los Red Devils para que estos dejen partir a Cristiano, quien sí estaría interesado en unirse al Sporting sobre todo porque disputará la próxima Champions League.

El todavía jugador de Manchester United estalló en sus redes sociales y reveló que «en una semanas» terminará con toda incertidumbre

“Chelsea, Marsella y en las últimas horas Nápoles y Milan son las opciones que han aparecido recientemente, pero por Lisboa siguen esperando que todo cuadre para poder dar el golpe y ser la sensación del verano. No es sencillo, pero no desesperan. No pueden en lo económico, pero sí en lo sentimental. Y es que ahora mismo pesa más la opción de jugar y ser feliz, que la de enfrentarse a otra temporada cargada de tensión. No olvidemos que el gran objetivo del delantero no es otro que la Copa del mundo que arranca el 20 de noviembre”, aseguró AS en su informe.

Por otro lado, Marca reportó que Napoli está mostrando mucho interés por Cristiano Ronaldo en las últimas horas, aunque su posible fichaje dependerá de que su delantero estelar Victor Osimhen sea vendido por una cantidad estratosférica.

“La operación sería factible solo de una manera: traspasando a Victor Osimhen. El Manchester United busca un refuerzo para su delantera y, ante las dificultades por Antony, podría decidir apostar por el nigeriano”.

“De Laurentiis pide en torno a 120 millones de euros por su estrella y necesita que Cristiano renuncie a la mitad de su salario, que en este curso, sin Champions, ronda los 17 millones de euros netos”, aseguró Marca.