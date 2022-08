«Negar o relativizar el Holocausto merece nuestro firme rechazo»

La embajada de Alemania en Venezuela se pronunció este miércoles ante los comentarios que hizo el empresario Esteban Trapiello sobre Adolf Hitler y negar los hechos del holocausto, en una reciente entrevista en el podcast del periodista Vladimir Villegas.

«Cualquier forma de negar o relativizar el Holocausto, el asesinato sistemático de 6 millones de judías y judíos de los cuales, más de un millón eran niños, merece nueestro rechazo firme y absoluto», escribió la sede diplomática en sus redes sociales.

En la reciente entrevista, antes mencionada, Trapiello hizo una serie de declaraciones que llamaron la atención de la opinión pública.

El empresario fue consultado sobre a quién elegiría para almorzar en el más allá, si tuviera dos opciones como Fidel Castro o Adolf Hitler.

Trapiello respondió que almorzaría con ambos, aunque de manera particular mencionó a Hitler.

«A Hitler para preguntarle por qué no terminó todo lo que quería hacer (…) Él no terminó lo que iba a hacer, no sé lo que iba a hacer», indicó.

Asimismo, negó (aunque de manera indirecta) los hechos del holocausto: «Yo no estaba, entonces yo no puedo creerme el cuento. Cada quien cuenta su historia, y yo no estaba en esa historia (…) la historia depende de quién la cuenta».