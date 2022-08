RC.- Destitución de fiscales en Nueva Esparta levantan cejas

Destitución de fiscales en Nueva Esparta levantan cejas

Rc.- Hace dos semanas fueron removidas de sus cargos las fiscales decima (10a) y tercera (3ra) del estado Nueva Esparta. Las órdenes, según fuentes vinculadas con el tema, vienen firmadas por la jefa de la oficina de relaciones humanas y fiscalías superiores.

En el caso de la remoción de la encargada de la fiscalía tres, las informaciones relacionadas con su destitución, se proyectan en tres líneas totalmente distintas.

Una primera versión relaciona el despido con una supuesta condición de “santera” de la ex representante de la vindicta pública, personas vinculadas con esta versión señalan que la funcionaria fue llamada para ser confrontada con supuestas imágenes de sacrificio de animales expuestas en su cuenta de WhatsApp, pero tal afirmación resulta no tener ningún sustento probatorio.

La segunda fundamentación, que parece ser la oficial, descansa en que la ex representante no ha cumplido con el “procedimiento de concurso” necesario para que una fiscal encargada pueda pasar a ser titular en el cargo.

En respuesta a tal justificación se alega, que para este trámite se hace indispensable el cumplimiento de un lapso, que en el caso de la destituida, no se ha cumplido, por lo que es imposible satisfacer tal requerimiento.

En tercer lugar, existe una hipótesis que tiene relación con una supuesta influencia de ciertos abogados, en las decisiones dentro del sistema judicial en Nueva Esparta.

Dentro de esta versión algunas víctimas representadas por la ex fiscal señalan que la destituida es castigada por la acción de profesionales del derecho que no pudiendo hacerla sucumbir ante sus ofertas, algunas de ellas irregulares, optan por desprestigiarla ante autoridades superiores dentro del Ministerio Publico.