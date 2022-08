Vacunación BCG en Jiménez inició con retraso

En el municipio Jiménez del estado Lara, se lleva a cabo la jornada de vacunación extraordinaria de la Bacillus Calmette–Guérin (BCG), desde el día miércoles, al igual que en otros municipios de la entidad. Sin embargo, en dicha localidad inició con retraso.

La cita era para el pasado 25 de agosto a las 8:00 AM y no fue sino hasta las 11:00 AM, que las personas de la cola comenzaron a ser atendidas. Madres y padres acudieron puntual a la convocatoria. Ya que desde hace meses la vacuna de la BCG, no estaba disponible en los centros de salud del municipio.

Dicha jornada, se realiza en el Hospital Baudilio Lara de Quíbor y a pesar del retraso con el que inició fueron atendidos todos los pacientes que acudieron. Según el informe de las enfermeras de turno el día miércoles atendieron a 250 niños. Durante el jueves, había poca afluencia de personas. Pero estiman recibir a más pacientes el viernes porque es día que suelen hacer las jornadas especiales y aún tienen dosis suficientes.

Cabe destacar que, las personas en la cola comentaron que, usuarios alegaban que no había tarjetas de vacunación y las vendían fuera del Hospital. Por lo que exhortan a la ciudadanía a ignorar este tipo de acciones ya que, si hay disponibilidad de esta tarjeta en los centros de salud.

