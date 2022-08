Vertederos en Jiménez se han convertido en un problema

La población del municipio Jiménez, en el estado Lara, tras el deficiente servicio del aseo urbano, optó por usar un terreno ubicado en la vía hacia el sector ‘El pueblito’ como vertedero de basura.

Ahora es noticia: Calles y avenidas de Jiménez en completo deterioro

Vertederos por todo el Municipio Jiménez

Vecinos de este lugar, denuncian que existe este tipo de vertederos improvisados donde son acumulados cientos de desechos y escombros. Los sectores Las Malvinas, Dos Flores y José Amado Rivero, son los principales afectados por el humo y los gases que emanan de dicho espacio.

Aunque, hasta el momento no han reportado algún brote infeccioso o enfermedad vinculada a la contaminación que se ha creado. Sin embargo muchos temen que esto ocurra.

Cabe destacar que, para llevar los desechos hasta el nuevo vertedero, camiones particulares, carretilleros y ciclistas ofrecen el servicio de trasladar la basura hasta dicho lugar a cambio de un alimento.

Los ciudadanos, desde hace meses no cancelan el servicio de aseo urbano porque no existen taquillas habilitadas para ello y la alcaldía designó a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), para la recolección del dinero. Ante esta medida, los habitantes dejaron de pagar porque consideran que no es el ente apropiado para cobrar ese tipo de servicio.

Síguenos

Twitter @nta_vzla

Instagram @nta_vzla,

Facebook NTA Venezuela

y únete a nuestros grupos de WhatsApp.