Lo del chocolate es algo tremendo, sin duda es uno de los alimentos que más pasiones despierta y que suele gustarle a casi todo el mundo, ¡y mucho! Por eso cualquier elaboración que lleve chocolate lo tiene muy fácil para triunfar y si sucede como en esta receta en la que es el auténtico protagonista el éxito está asegurado.

Aprende a preparar coulant o volcán de chocolate con Thermomix, un dulce irresistible con apariencia de bizcocho pero con un interior cremoso y caliente que se derrama en cuanto clavamos la primera cucharada. Sin duda es un auténtico placer degustar este delicioso postre en el que se combinan varias texturas y con un potente sabor a chocolate.

Es muy fácil de preparar y tan solo tienes que saber esperar a que se congelen para después hornearlos. Para que te queden perfectos, es decir, cuajados por fuera y con el interior fluido, en la receta verás algunos consejos para conseguirlo y cogerle el punto a tu horno para acertar con los minutos de cocción.

Si te gusta preparar postres con chocolate con la Thermomix te animo a que elabores este riquísimo bizcocho de chocolate con Thermomix, el más fácil y rico, la tarta tres chocolates con Thermomix, facilísima y con un resultado de 10, la irresistible tarta de la abuela en Thermomix con chocolate, galletas y natillas o el chocolate a la taza en Thermomix, cremoso y listo en pocos minutos.

También puedes aprender cómo hacer Nocilla o Nutella con Thermomix (crema de cacao y avellanas) o elaborar el mejor brownie con Thermomix, con nueces y húmedo, ¡delicioso! Y si quieres más ideas aunque sean sin Thermomix visita nuestra sección de postres elaborados con chocolate, que incluye bizcochos, galletas, tartas y otras deliciosas preparaciones.

Ingredientes para hacer coulant o volcán de chocolate con Thermomix, ¡irresistible! (6 unidades):

150 gr de chocolate para postres.

150 gr de mantequilla sin sal.

4 huevos M.

100 gr de azúcar.

70 gr de harina de trigo.

Una pizca de sal.

Preparación, cómo hacer coulant o volcán de chocolate con Thermomix, ¡irresistible!:

Trocea un poco el chocolate y ponlo en el vaso de la Thermomix. Tritúralo durante 7 segundos a velocidad 8. Añade la mantequilla y cocina la mezcla durante 3 minutos a 80ºC y velocidad 2, verás que ambos ingredientes se habrán derretido e integrado. Incorpora los huevos, el azúcar y una pizca de sal y mezcla durante 30 segundos a velocidad 3. Añade la harina y termina mezclando 15 segundos a velocidad 3. Reparte la mezcla en 6 moldes. A mi me gusta utilizar estos que ves de silicona, que se pueden usar en el horno y después desmoldan muy bien pero también puedes utilizar flaneras individuales metálicas. Congela los coulant durante un mínimo de 2 horas. Una vez congelados puedes dejarlo ahí durante semanas o incluso meses, siempre es genial tener coulant congelados para poder servirlos cuando se quiera. Cuando vayas a prepararlos precalienta el horno a 190ºC con calor arriba y abajo y ventilador. Cuando haya alcanzado esa temperatura saca los coulant del congelador y ponlos encima de una rejilla o bandeja de horno a altura media. El tiempo de horneado es la clave para obtener el coulant perfecto y, sin embargo, necesitamos experimentar un poco antes de saber cuál es ya que cada horno es un mundo. Yo he necesitado unos 16-17 minutos para que estén listos los coulant pero os recomiendo hacer una prueba con un coulant la primera vez y hornearlo ese tiempo. Si después del tiempo de reposo y haberlo desmoldado (te explico a continuación cómo hacerlo) está demasiado hecho ya sabes que necesitas rebajar el tiempo 1 o 2 minutos, y si por el contrario está demasiado líquido y es complicado desmoldarlo sin romperlo la próxima vez dale 2 o 3 minutos más. Una vez horneados los coulant sácalos del horno y déjalos reposar al menos 5 minutos. Lo ideal es que se vea la superficie cuajada pero el centro superior un poco más oscuro y «bailongo», que la moverlo se intuya que el interior continúa líquido. Para desmoldarlos puedes pasar un cuchillo por alrededor y a continuación hacer como cuando le damos la vuelta a una tortilla: pon un plato encima del molde y dale rápidamente la vuelta para que caiga sobre él, listo para servir.

Tiempo: 30 minutos más el tiempo de congelación

Dificultad: fácil

Sirve y degusta:

Recuerda hornear los coulant mientras estás comiendo o cenando para poder servirlos recién hechos y calientes como postre. Ponlos en los platos en los que vayas a servirlos y decora con unas hojitas de hierbabuena o espolvorea por encima cacao puro en polvo, canela molida o azúcar glas. También puedes añadir una bola de helado, un poco de yogur griego o nata montada si lo prefieres. Puedes conservarlos congelados y sin hornear durante meses en la nevera.

Es todo un placer clavar la primera cucharada en el coulant y ver cómo fluye el chocolate caliente de su interior. La combinación de texturas líquida y cuajada es una maravilla, sin duda una experiencia gastronómica de auténtico… ¡escándalo!

Variaciones del coulant o volcán de chocolate con Thermomix, ¡irresistible!:

Mira, no te líes… el coulant de chocolate no es una receta ligera o súper saludable, es una receta para disfrutar a tope del chocolate, un capricho que hay que darse de vez en cuando, así que no busques otras versiones porque esta es la definitiva.

Eso si, admite diversos acompañamientos y ahí si que puedes ir innovando. Lo ideal es buscar un contraste en cuanto a sabor, textura o incluso temperatura, por eso acompañarlo con una bola de helado, un poco de yogur o nata montada está genial y también puedes incorporar frutos secos tostados y picados (las avellanas o las nueces le sientan fenomenal). También puedes optar por añadir al plato algunos frutos rojos como frambuesas, fresas, grosellas o arándanos. En cuanto a la hierbabuena, en hojas queda muy bien a modo de decoración pero si te gusta su sabor te recomiendo picarla finita y espolvorearla por encima, añade un interesante toque refrescante.

Consejos:

Cada horno es un mundo y es por eso que te recomiendo hacer una primera prueba de horneado con un solo coulant para comprobar cuanto tiempo necesita para estar listo. Con este postre vale la pena practicar un poco porque seguro que te encanta repetirlo de vez en cuando y si das con el tiempo exacto de horneado para que esté a tu gusto va a ser un éxito cada vez que lo sirvas.

Utiliza un chocolate de calidad y específico para fundir ya que se va a notar en el resultado final, sobre todo en la potencia de sabor.

Utensilios y menaje de cocina utilizados: