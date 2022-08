Es irreal pensar que con $1.500 millones Siemens y Corpoelec repararán el SEN

El ingeniero electricista Jorge Alejandro Rodríguez explicó las implicaciones que tiene para el país que la alemana Siemens «esté conversando» con la administración de Maduro para reparar centrales eléctricas y así contrarrestar apagones recurrentes. Aseguró que aunque la inversión de 1.500 millones de dólares es irreal e insuficiente, es un «paso importante».

En entrevista concedida a ND, Rodríguez – quien tiene un master en Administración del Iesa, master en Negocios Internacionales de Tulane, EEUU; y estudios avanzados de política energética en el Politécnico Federal de Suiza, Zürich – calificó de «irreal» creer que con los 1.500 millones de dólares que estima Corpoelec -según Blomberg- se podrá recuperar el sistema eléctrico.

Afirmó que este constituye el paso más importante que se ha dado en los últimos 10 años, y no solo por el monto sino por la empresa. Consideró que si estos millones de dólares son «bien invertidos», podría incidir positivamente en el servicio eléctrico que tienen hoy los venezolanos. «Hay que saludar este primer paso, sin duda alguna».

Precisó que se necesitarían unos 50 mil millones de dólares para recuperar el SEN. «En los 90, Venezuela fue el primer país de la región en tener el sistema eléctrico más desarrollado y eso no ocurrirá con esta pequeña inversión. Pero es un primer paso en lo que debe hacerse».

Rodríguez calificó además el plan de Corpoelec como anticuado y desactualizado por no estar orientado a estimular fuentes de energías renovables.

«Me preocupa lo anticuado de los enfoques, lo desactualizado de los enfoques para la matriz energética que hay en el mundo. Preocupa que nadie dentro del gobierno de Venezuela se plantea la urgencia de adoptar energías renovables, específicamente la eólica y la fotovoltaica porque esta nos daría mayor capacidad de exportación de crudos, entre otros beneficios. Pero esto requiere un amplio consenso y una importante inversión en ingeniería, y lamentablemente Maduro se ha dedicado a la persecución de todo lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología en el país. De manera tal, que aún se vislumbran tiempos difíciles en el tema eléctrico».

A continuación nuestra entrevista:

Según un reporte de Blomberg, Siemens y la administración de Maduro estarían conversando para «recuperar el SEN». ¿Qué tan cierto sería esto? ¿Con qué recursos se llevaría a cabo este plan de Corpoelec?

– Hablar de recuperar el SEN puede ser muy tentador para el gobierno de Nicolás Maduro, pero sería irreal pensar que con 1.500 millones de dólares, por importante que sea, sea lo suficiente para recuperar el sistema eléctrico. Ahora bien, esto no le quita importancia a este primer paso, es sin duda el paso más importante que se ha dado en la última década en este sentido. No solo por el monto sino por la empresa, hacer esto con las Siemens de hoy, que es una empresa que ha sido limpiada de una serie de vicios que arrastró durante tiempo, es un paso importante.

– Con estos 1.500 millones de dólares bien invertidos, si son orientados a planes de ingeniería bien estructurados podría registrarse una mejora sensible en la calidad del servicio venezolano. Ahora, eso tendrá que ir unido a otro asunto: por ejemplo, si parte importante del trabajo de Siemens tiene que ver con plantas que funcionan con combustible fósiles, bueno tiene que haber combustibles fósiles, ya sea gas o sean combustibles líquidos. Pero en estos momentos en Venezuela simplemente no existen las cantidades suficientes.

– Es un asunto complejo, pero hay que saludar este primer paso.

Siemens obtuvo una licencia del Tesoro de EEUU para trabajar con Pdvsa, propietaria de las plantas, a través de terceros y con la eléctrica Corpoelec, según el gerente de Siemens en Venezuela. ¿Esto cuando ocurrió? Ya que este lunes Ned Price, vocero del Departamento de Estado, aseguró que las sanciones contra Maduro siguen vigentes y que podrían empeorar por su falta de «buena fe» en la negociación con la oposición.

– En el tema de las sanciones y las políticas que toman tanto Unidos como cualquier otro país no puede guiarse por lo que se diga a los medios de comunicación, un día y al otro. Uno tiene que seguir lo que en efecto hagan los gobiernos. En este caso, más allá de lo que pueda decir algún vocero hay un paso concreto y hay una clara apertura a permitir el trabajo de algunas empresas y están además, todos los rumores sobre Chevrón. La realidad se ha ido imponiendo, gústele a uno o no, o sea opositor al gobierno de Maduro o no.

Según el plan que tiene Corpoelec se necesitan 1.500 millones de dólares para recuperar el SEN. ¿Es suficiente?

– No, 1.500 millones no es ni de cerca lo que necesita el SEN. Según algunas estimaciones que hicimos hace 4 años, se acercaban más a 50 mil millones de dólares, de manera tal que no es posible pensar que con 1.500 millones eh se puede llegar a tener el mismo sistema eléctrico que teníamos en los años noventa o en los años ochenta, cuando Venezuela era el primer país de la región con el sistema eléctrico más desarrollado.

– Eso no va a ocurrir con esta pequeña inversión, pero es un primer paso dentro de lo que debe hacerse.

El Comité de Afectados por Apagones informó este miércoles que en lo que va de año, han registrado 87.178 fallas eléctricas. Su gran mayoría en el Zulia. ¿De dar frutos el plan de Corpoelec con Siemens ¿Esto podría terminar!?

– Saber qué resultados va a dar esto es muy difícil, porque aunque se hagan las cosas bien, hay que preocuparse por lo anticuado de los enfoques, lo desactualizado de los enfoques para la matriz energética que hay hoy en el mundo.

– Preocupa que nadie dentro del gobierno de Venezuela se plantea la urgencia de adoptar energías renovables, específicamente la eólica y la fotovoltaica porque esta nos daría mayor capacidad de exportación de crudos, entre otros beneficios. Pero esto requiere un amplio consenso y una importante inversión en ingeniería, y lamentablemente Maduro se ha dedicado a la persecución de todo lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología en el país. De manera tal, que aún se vislumbran tiempos difíciles en el tema eléctrico.