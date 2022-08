España | Utilizar el modo incógnito a la hora de reservar tus viajes es un truco top

A pesar de que estamos finalizando la temporada estival, cualquier momento es bueno para todo este truco a la hora de reservar viajes. Permanece atento, porque es muy sencillo de aplicar y evitará que pagues de más por tu reserva de billetes de avión, de hotel o de alquiler de coches. Merece la pena que lo hagas y consigas ofertas siempre al mejor precio posible. No olvides tampoco estos trucos para conseguir unas vacaciones.

El truco para reservar viajes

Cuando reservas viajes por Internet, lo habitual es que lo hagas desde el navegador tengo una pestaña normal. Esto tiene un problema añadido, cuando vuelves a visitar esa web, el buscador ya ha almacenado en tu equipo algunas cookies y lo más probable es que te ofrezca esa reserva de avión, de hotel o de coche a un precio mayor. ¿No lo sabías?

La solución pasa por activar el modo incógnito o la navegación privada. De esta manera, evitarás que las cookies quedan almacenadas en tu equipo y se ofrezca siempre el precio aumente. Esto no quiere decir que este sistema suponga una garantía de vacaciones baratas. Si los precios son altos, no yay alternativa. Este truco lo que consigue es que una vez que has visitado una página, cuando vuelvas a hacerlo, no te proporcione un precio más inflados.

En el siguiente apartado vamos a mostrarte cómo puedes activar el modo incógnito en los navegadores y así comenzar a beneficiarte de este truco. Si lo haces desde el móvil, el procedimiento es el mismo. Los navegadores de los dispositivos móviles también habilitan un modo incógnito o de navegación privada.

Cómo activar el modo incógnito

Uno de los navegadores más utilizados en Chrome. Para activar el modo incógnito, o navegación privada, esta es ls combinación de letras.

En dispositivos con sistema operativo Windows, Linux o Chrome OS, pulsa Ctrl + Mayúsculas + N .

. En un Mac, pulsa la tecla Comando, la del signo(⌘) + Mayúsculas + N.

En todo caso, todos los navegadores y vienen con la opción de activar la opción en modo incógnito o privada.

Para no ir uno por uno, que sería muy tedioso, ve a Archivo, y selecciona Nueva pestaña privada. Esta es la manera que tienes para evitar que los buscadores de viajes o vuelos rastreen tus cookies y te ofrezcan ofertas más caras. No lo dudes, cuesta muy poco y proporciona excelentes resultados.

Y un pequeño truco más, los mejores días y horas para reservar vuelos más económicos son los lunes y los martes de 2:00 a 3:00 de la tarde. ¿Te animas a probar?