Gafas de realidad virtual de Apple ya tienen nombre

Apple ha registrado el que sería el nombre de sus gafas de realidad aumentada de cara a garantizarse que nadie más lo usa: Reality One.

Y es que de cara a una presentación que las filtraciones sitúan en algún momento de principios de 2023, que sería toda una nueva categoría de producto en años, la compañía ya ha solicitado el reconocimiento de marca.

Según apuntan desde Bloomberg, Apple ha solicitado los derechos de registro y uso exclusivo para los nombres «Reality One», «Reality Pro» y «Reality Processor». Y no solo en EE. UU., puesto que las solicitudes de registro se han producido a lo largo del mundo: EE. UU., en toda la UE, el Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Arabia Saudita, Costa Rica y Uruguay.

No obstante, el registro de la marca no se ha llevado a cabo por la propia Apple. La compañía no suele aplicar directamente al registro de nombres comerciales que no están en el mercado. Pero los registro de estas marcas han seguido el mismo patrón que el iPhone.

Hay que tener en cuenta que esto no quiere decir que sean los nombres definitivos con los que llegue al mercado. Además, de momento solo tenemos las solitudes. Los reguladores todavía no han aprobado el derecho exclusivo de Apple a su uso, por lo que todo puede cambiar de aquí a que Apple presente definitivamente sus gafas de realidad virtual.

Con todo, no es la primera vez que leemos la palabra Reality junto a los rumores de las gafas de Apple. Ya a principios de este año, también surgieron solicitudes de marca registrada vinculadas a Apple para el nombre realityOS, que sería el sistema operativo que gobernaría las gafas y sus productos asociados. Similar a lo que es watchOS al Apple Watch o tvOS al Apple TV.

Se espera que las primeras gafas de realidad aumentada de Apple, con nombre en código N301, sea uno de los modelos más potentes y caros del mercado cuando se lancen, algo que parece llega para sacudir un mercado que, de momento, es tiene un nicho muy definido.