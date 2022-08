Robert Castillo: Nadie cree el cuento de que detrás del incendio del depósito del Seguro Social esté la mano de Iván Duque

Robert Castillo, secretario de profesionales y técnicos de Copei (ODCA), seccional Caracas y dirigente de la Federación Médica Venezolana, afirma que nadie le cree el cuento al presidente Nicolás Maduro, quien dice que detrás del incendio, que se registró en los depósitos del Seguro Social de Carapita la semana pasada, está la mano del ex presidente Iván Duque, con motivo de un acto terrorista.

El presidente Nicolás Maduro calificó de acto terrorista el incendio, que se desató en uno de los depósitos de medicinas del Seguro Social de Antímano; promovido por grupos de terror, entrenados en Colombia, con la anuencia del ex presidente Iván Duque. ¿Qué piensa usted?

-Yo voy a partir de lo que ellos mismos dicen, que la salud es un valor supremo de la vida de un pueblo. Se trata de un derecho inalienable, un derecho irrenunciable. Eso es lo que ellos enarbolan en sus banderas políticas. Pero fíjate tú: ahí tenemos el ejemplo de la incapacidad, que tiene el gobierno en materia de seguridad; la incapacidad que tiene de resolvernos un problema tan básico.

-Para nadie es un secreto que la falta de sistema de protección y de prevención de accidentes, en lo que refiere a estructuras públicas es evidente. El hecho es que terminan echándole la culpa al ex presidente Iván Duque, que se dedicó, supuestamente, a preparar a un personal para llevar a cabo un acto terrorista como la quema de uno de los depósitos del Seguro Social, ubicado en Carapita. Ese cuento no se lo cree nadie.

-Lo otro es que no hay agua. Los bomberos tienen serias dificultades, para sofocar los incendios, en ese sentido, y que fue lo que sucedió en este caso; sobre todo, en un inmueble, donde hay plástico por todas partes, un material muy inflamable. De modo que habría que ver cuál es el verdadero origen de este siniestro; sobre todo, por qué un depósito de medicinas no haya sido acondicionado, con las medidas preventivas, que se requieren, y por qué no cuenta con el personal adecuado, para resguardar estos depósitos. Por supuesto, hay un terrorismo; pero quien lo aplica es el mismo Estado.

Se sostiene que los hospitales públicos están abiertos; pero que prestan muy poca atención. ¿Qué sabe usted al respecto?

-Todos los centros de salud están con casi todos los servicios cerrados. Es una paradoja que es inexplicable; tú cuentas con un hospital público grande; pero donde no hay atención. Bueno, pero si yo te digo: hay hasta deficiencias en el hospital Militar; que es una estructura hospitalaria, incluso, de referencia mundial.

-El Hospital Clínico está clausurando especialidades. El Hospital de los Magallanes de Catia no cuenta con ambulancias ni vehículos. El hospital Pérez Carreño cuando arrancó ofrecía cinco servicios y poco a poco los fue clausurando por falta de equipos. O sea, hay una cantidad de irregularidades, que hay que atender con suma urgencia, ya que se trata de la salud del pueblo.

La migración de médicos hacia el extranjero, en busca de un mejor destino, ha sido masiva. ¿Qué ha sido de esta gente en el extranjero?

-Hay un grupo grande que se ha ido. Una diáspora que es muy conocida y, entre esos migrantes, hay muchos médicos con altas credenciales; de modo que muchos de ellos han sido contratados en centros de salud; llegando a ser jefes de servicios. Conozco el caso de un médico que es jefe de servicio en los EEUU; lo mismo que en Barcelona (España).

-Entonces tú te preguntas, acerca de los que nos pudimos quedar, o que no se nos presentó la oportunidad o porque creemos que esto tiene una solución; de modo que tenemos que ejercer la medicina con grandes limitaciones.

¿Qué piensa usted de la idea de reactivar los centros de salud que fueron sustituidos por la Misión Barrio Adentro?

-Yo considero que primero que nada hay que hacer un análisis real en lo que atañe a la situación de cada centro hospitalario; que no es solamente Caracas, pues aquí debe estar comprendido todo el país; que presenta una situación peor que la de la capital. Aquí hizo mucho daño la centralización.

-Por supuesto, yo estoy de acuerdo con que hay que reactivar esos centros asistenciales, que han tenido que ser cerrados más que por desidia, por incompetencia; porque yo no logro pensar que nadie quiera cerrar un centro, para que sufra el que no tenga recursos para internarse en una clínica privada.

Como dirigente de Copei, ¿qué piensa usted de la realización de unas primarias para la escogencia del candidato presidencial de la oposición?

-¡Excelente! Ya nosotros tenemos nuestro precandidato, que es Roberto Enríquez, el presidente de la organización. Yo considero que nosotros estamos en capacidad de competir, porque contamos con la estructura completa del municipio Libertador a nivel de las 22 direcciones parroquiales. El doctor Ramiro Morales, presidente del partido a nivel de la zona metropolitana, ha hecho importantes alianzas con dirigentes de base, de modo que estamos preparados.