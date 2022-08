Alza del dólar se hace sentir en Anzoátegui

El alza del dólar una vez más hizo añicos la capacidad de compra del venezolano promedio. En Anzoátegui el equipo de Noticias Todos Ahora pudo constatar un incremento abrupto que va de 40% a 60% en diferentes productos.

Esto ha creado una brecha más amplia entre el salario básico (175 bolívares), y el valor de la totalidad de la cesta alimentaria. La cual para el mes de mes de mayo del presente año, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) calculó su valor en US$477,52.

Luego que el dólar paralelo sobrepasara los nueve bolívares y el oficial remontara los 7 bolívares la semana pasada, el incremento en los precios se mantiene en la misma proporción, a pesar de registrarse descensos en las fluctuaciones.

«Desconfianza en la moneda nacional» por alza del dólar

La desconfianza en la moneda nacional y la dificultad para reponer inventario que plantea la devaluación, son las preocupaciones más recurrentes para quienes se dedican a la actividad comercial.

Estos son los precios promedio de algunos rubros de la cesta básica en diferentes comercios de las zonas norte, centro y oeste de Anzoátegui. Un antes y un después de alcanzar en lo que va de año, su punto más alto la cotización del dólar frente al bolívar.

El pollo (kg) antes 18 bs y ahora 30 bs; la carne (kg) antes 37 bs, y ahora 50 bs; los huevos (cartón) antes 25 bs y ahora 50 bs; el aceite (900ml) antes 14,5 bs y ahora 20,5 bs; la harina de maíz (kg) antes 8,5 bs y ahora 12bs; el café (100gr) antes 6,5bs y ahora 15bs; el azúcar (kg). antes 7,2 bs y ahora 11 bs.

Testimonios hablan de lo duro que es afrontar el alza del dólar en Anzoátegui

Aniusca Elena García, docente en Educación Especial y usuaria del mercado municipal de Puerto la Cruz ve con preocupación las limitaciones que impone para la población este incremento desmesurado en los precios.

«La gente no aguanta esto y ellos lo saben, por eso mandan a la Guardia Nacional y la policía a la calle», dijo la portocruzana.

Es importante mencionar que el pasado jueves 25 de agosto se registró un conato de saqueo en el mercado porteño. Motivo por el cual fue reforzada la presencia de los cuerpos de seguridad.

En Anaco (zona centro)

Para muchas familias acompañar las arepas con queso duro paso a ser un lujo. Entre 36 y 40 bolívares llega a costar en este municipio anzoatiguense el queso duro, que era considerado uno de los más accesibles.

Para el disgusto de Ernesto Villalba, con lo que antes lograba comprar un kilo de carne, ahora le alcanza para costear productos de menor calidad. Lo que teme empeore su cuadro de salud.

«Yo soy diabético, tengo que estar en control y hay cosas que no puedo consumir. Los medicamentos o están muy caros o no se consiguen. Entonces, la opción que me queda es no consumir tanta basura. Pero ¿Cómo hace uno si los reales no alcanzan?», comentó Villalba.

En Peñalver (zona oeste)

En la ciudad de Puerto Píritu, capital del municipio Peñalver, los habitantes expresaron que a pesar de la supervisión de los entes competentes a los comercios, sigue habiendo establecimientos que operan con la tasa del dólar paralelo y especulan ante el alza del dólar.

«La cuestión es que hoy es un precio y mañana es otro. Hay unos que se guían por la tasa oficial y otros con el dólar paralelo. Y eso que ayer andaba la alcaldía supervisando a los comerciantes» subrayó Yolfren Hurtado.

