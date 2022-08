«El secreto de los dioses del cielo» : El descuido te pierde (Check list) Por: Braulio Jatar Alonso

EL DESCUIDO TE PIERDE

En nuestras escrituras se narra la trágica historia del “vuelo fantasma” del Boeing 737-300, matrícula 5B-DBY, propiedad de Helios Airways, una extinta aerolínea de bajo coste que operaba vuelos programados entre Chipre y varios destinos europeos.

Todo comenzó una noche antes, el avión había sido sometido a una revisión en tierra luego que la anterior tripulación, reportara a través del registro técnico una anomalía en una de las puertas posteriores del avión (R3). Un ruido extraño y la formación de hielo internamente habían llevado la nave a taller. Se determinó que no existía una anomalía pues los sistemas funcionaban correctamente y no perdía presión durante las pruebas. Helios Airways da por concluida la inspección y el Boeing 737 regresa a las operaciones habituales y emprende el vuelo 552.Durante esa mañana los pilotos realizan todas las verificaciones de vuelo, mientras los 115 pasajeros abordan la aeronave.

Realizan las listas de comprobación normal y todos los procedimientos necesarios para despegar a Atenas. Durante el “check list”, la tripulación no se percata que la selectora de presurización se encuentra en modo “MANUAL”, posiciónen que la dejó el técnico en mantenimiento durante la inspección, en otras palabras el avión, bajo ese mando, nunca realizará la presurización automáticamente por lo que el oxígeno se irá perdiendo sin la debida compensación. Con tan sólo 13 minutos de vuelo, el Capitán y Primer Oficial, caen desmayados en la cabina. Con el continuo ascenso, la aeronave acelera el proceso de agotamiento del elemento químico gaseoso, incoloro, inodoro e insípido que alimenta los tanques de las mascarillas de los pasajeros, pues estas tienen un tiempo de funcionamiento por un máximo de 30 minutos. En tierras varias llamadas desde el control de tráfico aéreo, sin respuestas, levantan a dos aviones F-16 de la Fuerza Aérea Griega, para interceptar al avión. Después de los atentados del 11 de septiembre del 2000, la aviación mundial se encontraba nerviosa.

Los pilotos de combate al mando de los F-16, lograron interceptar al Boeing 737 y pudieron observar que el primer oficial estaba inconsciente, desplomado sobre los controles, al capitán no lo veían. Luego los pilotos del F-16 pudieron ver a una persona “consciente” sin mascarilla ingresando a la cabina. Se trataba del sobrecargo estudiante de piloto aviador, que durante muchos intentos logró abrir la cabina. El objetivo era claro, necesitaba hacer algo con el avión, pero sin éxito también desmayó.

Posteriormente el motor izquierdo (1) se apagó debido al agotamiento de combustible, el motor dos también y la aeronave comenzó un descenso no controlado hacia el terreno. Pocos minutos después del mediodía la nave impactó contra una colina, el siniestro se lleva la vida de 115 pasajeros, 6 miembros de tripulación. El descuido con una simple palanca no dejó un solo sobreviviente.

En el despegue de todos tus proyectos, es cuando más atención debes prestar. Es el arranque cuando concurre la mayor fatalidad y en muchos casos abandonas tus metas. Asegúrate que realmente has revisado todo lo necesario antes de darle al botón de arranque. Demorar la salida es siempre mejor opción que estallar cuando inicias tu ascenso.

Atul Gawande, en su libro “Manifiesto de la lista de verificación”, nos dice que el “check list”, que usamos los “dioses del cielo”, es una de las mejores herramientas para evitar problemas, tanto dentro de la sala de emergencia de un hospital, como en la estresante cocina de un importante restaurante o la operación de cualquier sistema. Gawande confirma lo que sabemos desde siempre: “la lista de verificación es la última línea de defensa en la lucha contra distracciones y memoria defectuosa”.

Para ocupar el puesto del lado izquierdo del avión, tienes que haber ocupado el lado derecho. Entre los militares se dice que “para saber mandar como general, debes primero saber obedecer como soldado”. La constancia y perseverancia hacen el peldaño necesario en todo éxito.

Daniel J. Siegel en su libro “Disciplina sin lágrimas” señala que con la “disciplina efectiva” no solo estamos interrumpiendo una mala conducta o favoreciendo otra buena, sino también enseñando habilidades y alimentando en el cerebro de los niños, las conexiones que les ayudarán a tomar mejores decisiones y a desenvolverse en el futuro; de manera automática. “Porque así es como se habrá estructurado su cerebro. Estamos ayudándoles a comprender qué significa gestionar sus emociones, controlar sus impulsos, tener en consideración los sentimientos de los demás, pensar en las consecuencias, tomar decisiones meditadas y mucho más. Estamos ayudándoles a desarrollar el cerebro y a volverse personas que sean mejores amigos, mejores hermanos, mejores hijos, mejores seres humanos. Y algún día, mejores padres”.

Las conexiones que se forman dentro de cada humano, hacen la diferencia a la hora de explorar cualquiera de los tres cielos. Dentro de cada mortal existe el potencial de ascender en vida, a cualquiera de los tres niveles, todo va a depender de la forma en que desarrolles tu mente, tu corazón y alma.

El ateísmo no es otra cosa que una forma de negar un término. La voz de origen griego, teo (theos), significa «dios».Atheos, con el prefijo sin- significa “Sin-Dios”. En consecuencia, la palabra ateos es “sin Dios”. Por su parte Dios, a partir del monoteísmo, es un ser sobrenatural al que se rinde culto; tiene poder sobre un ámbito concreto de la realidad y sobre el destino de los humanos. En puridad los “ateos” no niegan a Dios, simplemente no aceptan adorar a uno.

El Sol, un dios de los egipcios, tiene un poder inmenso, y por seguro decide el destino de los humanos. La verdadera cuestión es definir la palabra Dios para poder reconocerlo o negarlo. Sócrates hablaba del “primer motor inmóvil”, que mueve sin ser movido, es decir el origen de todo. “Es debido a que todo móvil, a su vez debe ser movido por un motor y este a su vez, debe ser movido por otro motor, por lo que la cadena de móviles necesita de un primer motor que no sea movido a su vez por otro”. ¿Esto tiene sentido para los ateos? Solo basta restarle la palabra Dios, para que encuentren lo que han perdido. Si dos cielos existen físicamente, es bastante más lógico imaginar que debe existir por lo menos un tercero, ubicado fuera de la “realidad” que reconocen. Ese cielo celestial está relacionado con la inteligencia espiritual, dentro de cada ser mortal. Descartes dijo:“sería absurdo que nosotros, cosas finitas, tratáramos de determinar las cosas infinitas”.Todo ser humano que ha planteado ideas distintas a las que se sostienen como verdades en sus tiempos, han sido calificados de locos, hasta que llega el momento en donde se devela lo cierto. Los humanos son cuerpo-mente y espíritu y son tres cielos.

Cindy, Wigglesworth en “ Las 21 aptitudes de la inteligencia espiritual”, ha establecido que “la espiritualidad, como yo la defino, es la necesidad humana innata de estar conectado a algo más grande que nosotros, algo que consideramos divino o de nobleza excepcional. No requiere creer en una divinidad, como sea que se le describa, ni excluye la creencia en Dios, en espíritus o en lo divino”.

Mientras más herramienta o inteligencias tengas a disposición, mayores son las probabilidades de evitar las consecuencias de la imprevisibilidad. Todas las inteligencias, comunicaciones con entorno, tecnología e instrumentos a tu disposición, agregan valor al resultado. Wilson Dale en “Gestión de riesgos. Suministros y Académicos de Aviación, Inc” señala que «cada elemento de esta lista de verificación… fue escrito con sangre» (…) “En otras palabras, alguien tuvo que morir para incluir a cualquiera de ellos (…) era el invaluable proceso de evitar accidentes e incidentes al absorber las lecciones generadas por las malas experiencias de los demás”. Y añade “Después de todo, ahora hay muy pocos accidentes nuevos. Si pudiéramos aplicar todas las lecciones aprendidas de ayer, podríamos evitar la mayoría de los accidentes futuros”.

Hemos dicho muchas veces que uno de los peores enemigos del cerebro humano, son sus decenas de miles de pensamientos diarios. Los mortales van y vienen del mundo real, ese proceso hace de la distracción un grave problema. La falta de “auténtica presencia”, la velocidad sin técnica y posponer sus deberes aumentan los niveles de riesgos y peligros. Son miles los experimentos en los cuales se pone en evidencia que no prestan atención a lo obvio. ¿De qué color es el caballo blanco de Bolívar? ¿Cuántos animales entraron al Arca de Moisés? No encuentran el error o la respuesta implícita en cada una de las preguntas. Los humanos son capaces de creer hasta en lo más absurdo. “Fresas con Azúcar” (Morangos com Açúcar) era una telenovela juvenil portuguesa, muy popular a mediados de la década del 2000. Unas trescientas adolescentes en mayo de 2006, en más de una decena de escuelas reportaron sufrir los mismos síntomas de los protagonistas de la serie televisiva. Erupciones cutáneas, dificultad para respirar y mareos obligaron a cerrar las escuelas. Siendo todas las afectadas sometidas a revisión médica, los resultados negaron enfermedad alguna. Simplemente veían la televisión y se convencían que estaban enfermas.

En las comunicaciones, el intercambio de información es fundamental para enfrentar la tentación de asumir como cierto lo que resulta ser falso. Antes de despegar se hace necesario estudiar las condiciones climatológicas, sistemas de rastreo de los aeropuertos, análisis cuidadoso del plan de vuelo, incluyendo aeropuertos alternos para casos de emergencia, nada queda al azar o sin ser evaluado, sin ser considerado, todo esto debe conjugarse para que los vuelos lleguen a buen término.Experiencia, entrenamiento, investigación de los elementos son indispensables en nuestras misiones. Actúa como el capitán de tu vida, cuida cada detalle en la ejecución del plan de tu vida, aplicando la mejor de tus capacidades.

Marc Himelhoch, en “De cabina a cabina” nos dice: “Como piloto entrenado en el ejército, entre otros beneficios asombrosos, puede pasar al frente de la fila cuando se trata de ser contratado en las aerolíneas. No quiero ofender de ninguna manera a nuestros hermanos pilotos civiles. Hay muchos grandes pilotos civiles (y muchos pilotos militares pésimos para el caso), pero como regla general, los pilotos militares son de una calidadreconocida. La dirección de la aerolínea sabe que los pilotos militares reciben la mejor formación disponible y están sujetos a estándares rigurosamente altos”.

Para despegar primero tienes que recorrer simples caminos de rodajes. Mientras más grande el aeropuerto mas vías internas, caminos, pistas inactivas, corredores. Si terminas atravesado en una pista, el color de la desgracia es solo cuestión de tiempo. No puedes bajar la guardia en ningún momento, tu proyecto empieza en el pavimento, pero debes prepararte para escalar hasta el tercer cielo. Chequea, revisa y examina con cuidado cada vez que te aproximes al próximo nivel.

El sistema PAPI consiste en una barra transversal de cuatro luces rojas y blancas situadas, normalmente, en el lado izquierdo de la pista. Si el avión va muy alto sobre la senda de planéo, verá todas las luces blancas; si va muy bajo, todas rojas; y si va en la senda correcta, verá dos blancas y dos rojas. Igual equilibrio debes alcanzar en tu vida, recuerda que según tu Aristóteles “en el medio está la virtud” y esta consiste en ser el punto intermedio entre dos extremos malos, el uno por exceso y el otro por defecto. Evita las decisiones con todas las luces rojas, o blancas.

El 3 de diciembre de 1990,el vuelo Northwest 1482, en Detroit, fue autorizado a salir de la puerta hacia la pista 03C, pero no giró en la calle de rodaje Oscar 6 y en su lugar entró en la calle de rodaje exterior. Para corregir el error, se les indicó que giraran a la derecha en el Taxiway Xray, pero la tripulación en cambio giró a la pista activa, 03C. Se dieron cuenta del error y se pusieron en contacto con el control de tráfico aéreo, quien les dijo que “¡abandonaran la pista inmediatamente!” El piloto había estado durante seis años licenciado por razones medicas, lo que lo llevó a confiar de manera excesiva en su primer oficial, pero el problema es que el copiloto era un mitómano, un adicto a la mentira, lo que se denomina en nuestro mundo un “roba valor”: Hablaba de haber estado en situaciones de combates irreales, e hizo saber que “el conocía cada calle de rodaje”, algo que el capitán había advertido no saber. Estos dos factores produjeron un reforzamiento en la mente del comandante de que estaba en las “manos adecuadas”, de tal manera, que en la medida que van avanzando, el copiloto asume el comando de la nave dando instrucciones, de repente en medio de la neblina estaban en una pista activa con un avión en sentido contrario a toda velocidad

—Northwest 1482, desaloje la pista inmediatamente —suplicó el controlador de vuelo.

Pero era demasiado tarde. Cinco segundos después otro avión de la línea Northwest 299, con destino a Memphis buscaba velocidad V1 para su despegue y su ala derecha golpeó la nave mal estacionada y atravesó el fuselaje justo debajo de las ventanas, luego continuó a popa. La investigación señaló que la línea que marca el rodaje estaba decolorada, y la señalización era inadecuada.

Una suma de confianza excesiva en el otro y en una pésima marcación del terreno, produjo el accidente con 8 fallecidos, diez personas heridas y 190 sobrevivientes.

Los dioses del cielo somos imperfectos; vulnerables; nuestras fallas y emociones son primeros enemigos, igual pasa con ustedes; por eso hacemos esfuerzos especiales en mantenernos calmados, seguir las reglas, chequear con calma los procedimientos, instrucciones y compartir información con todos en cabina.

Nuestras escrituras narran lo acontecido el 31 de agosto de 1999, con el vuelo 3142 de Líneas Aéreas Privadas Argentinas (LAPA), de ruta Buenos Aires a Córdoba.

—¿Tenía una avioneta atrás? —el comandante del Boeing 737 suena sorprendido.

—¿Despegamos? —el copiloto busca confirmación. Comienza ruido de aceleración de motores, luego se incrementa la fuerza rumbo a velocidad V-1.

—No, no, no, ¡eh! ¿Qué mierd… pasa? —el capitán se pregunta

El ruido de alarma (Beep, Beep, Beep…) inunda la cabina de mando.

— !Take off thrust set, speed alive! —el copiloto vocaliza en ingles.

—No sé que es lo que es, pero todo bien —el capitán insiste en seguir a pesar del ruido de alarmas.

—“Eighty knots”. —el primer oficial tampoco presta atención a las advertencias, y siguen embalando el avión por la pista.

—“V1” —el capitán informa que ha puesto el avión en velocidad de no retorno. —Rotate “V2”, —ahora un sonido de comandos estremeciéndose…silencio.

Según la Junta Investigadora, la causa inmediata del accidente fue que “la tripulación de vuelo de LAPA 3142 olvidó extender los flaps para iniciar el despegue, y desestimó la alarma sonora que avisaba sobre la falta de configuración para la maniobra”, pero otras incidencias se sumaron:

El procedimiento indica que ante una alarma de esas características (800 Hz), se debe proceder a abortar el despegue. Exceso de conversaciones ajenas al vuelo. Problemas personales y/o familiares y/o económicos y/o de otra índole de ambos pilotos, que incidieron en su comportamiento operacional. Insuficiencia del sistema de control psíquico, que no permitió detectar cuándo los pilotos estaban sufriendo problemas personales y/o familiares y/o de otro tipo que influían sobre su capacidad.

Un rosario de efectos internos y externos produjo el fatal siniestro. Las alarmas sonaron pero los problemas personales se impusieron, la distracción le restó tiempo a lo importante y luego a lo urgente. Cuando tu sistema interna está fallando, no debes emprender ninguna tarea. Toma el consejo, busca el equilibrio perfecto al combinar tus aptitudes humanas con las destrezas de las máquinas antes de emprender tu propio vuelo. La lógica te lleva del punto A al punto B, la distracción o los problemas personales te puede conducir al infierno.

EXTRACTO DEL LIBRO EL SECRETO DE LOS DIOSES DEL CIELO POR BRAULIO JATAR ALONSO