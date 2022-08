La modelo venezolana Arianny Tenorio, novia del influencer mexicano Luisito Comunica, denunció recientemente en redes sociales que fue víctima de acoso sexual en la Ciudad de México.

En un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, Tenorio relató, en medio de lágrimas, que un sujeto la habría tocado sin su consentimiento en plena luz del día mientras le decía obscenidades al oído.

El hecho ocurrió en horas de la mañana del pasado 25 de agosto cuando la joven de 28 años se dirigía a desayunar en la concurrida ciudad mexicana.

«Hoy me tocaron sin mi consentimiento, me agarraron bien duro con deseo y me dijeron cosas morbosas y no me pienso quedar callada porque no debemos callar cuando pasan estas cosas», expresó Tenorio al comienzo del vídeo, que acumula más de 800 00 mil reacciones.

Detalló que el agresor iba manejando una motocicleta cuando se le acercó de un momento a otro. Al principio, Tenorio indicó que pensaba que el sujeto le robaría sus pertenencias, pero solo se detuvo a tocarla sin su consentimiento. «El hombre me agarró la nalga con aquel deseo, qué asco, qué cochino se sintió. De verdad que me sentí indignada y me decía: ‘qué rico, qué no sé qué’», dijo.

Arianny quedó estupefacta e intentó defenderse, incluso físicamente, pero el acosador respondió sin temor alguno. En medio de sus gritos, el sujeto se alejó y siguió su camino.

En medio de su molestia, Tenorio reveló que hace cinco años fue víctima de acoso sexual en el transporte público de la capital de México. Señaló que, en aquel entonces, se encontraba en un vagón del Metrobús cuando un hombre se acercó y se ubicó detrás de ella para rozar sus partes íntimas.

«El hombre se acerca y se me pega; una señora se da cuenta y me dice ‘hija hazte para acá’. El hombre sigue de intenso pegándose a mis espaldas. Estaba en el Metrobús, súper lleno, ahí no entraba un alma más y sentí que me agarró la nalga. No dije nada. Me volteé y le di un puñetazo en el pecho. El hombre dijo: ‘yo no fui’».

Arianny aseguró que fue humillada por tener acento venezolano y quejarse de la inseguridad de la ciudad en la que actualmente reside. Finalmente, confesó que ese día llegó a su casa llorando por los hechos de acoso que ha tenido que soportar.

«Basta de estas cosas, no nos quedemos calladas, esto no puede seguir pasando. Yo tengo el derecho de salir a caminar, a comerme un helado, y sentirme segura. Basta de que esto siga pasando», concluyó.

