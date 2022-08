Perú | Castillo adelanta que Paredes irá a la cárcel: «Me la van a engrilletar»

Dice que opositores no pararán hasta verlo en prisión

Luego de que su sobrina Yenifer Paredes fuera puesta en prisión preventiva por 30 meses, el presidente de la República, Pedro Castillo, aseveró que sus detractores irán ahora por su esposa, la primera dama Lilia Paredes.

El mandatario aseguró que sus opositores no pararán hasta «quebrarlo» o verlo tras las rejas por presunta organización criminal.

«En vez de estar maquillando tantas cosas… Sé que se van a llevar a mi esposa, quieren engrilletarla, y quieren engrilletar al resto de mi familia. Y quieren quebrarme», afirmó el jefe de Estado durante una ceremonia en Andahuaylas, en donde hizo entrega de fertilizantes y maquinaria pesada a agricultores.

Como se sabe, la primera dama es acusada por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder de ser la «coordinadora» de la presunta red criminal enquistada en Palacio de Gobierno, y cuyo líder sería ni más ni menos que el presidente Castillo Terrones.

El fin de semana la Corte Superior de Justicia, a cargo del juez Johnny Gómez Balboa, decidió enviar por 30 meses de prisión preventiva contra Yenifer Paredes por los presuntos delitos de colusión agravada y lavado de activos en agravio del Estado. Ella se encuentra ahora en el penal de Ancón II.

La misma suerte corrió el alcalde de Anguía, de Cajamarca, José Medina, quien será investigado desde la cárcel hasta el año 2025. A él se le señala de ser uno de los «operadores» de la presunta organización criminal, que se beneficiaba con dinero ilegal a cambio de favorecer con obras públicas en la región.

Por: La Razon

