¿Qué pasará con el dólar luego de última semana con tendencia al alza?

Caracas.- El precio del dólar paralelo y el oficial aumentó de manera abrupta durante estas dos últimas semanas, lo que generó incertidumbre entre la población ante la imposibilidad de adquirir divisas para tratar de proteger sus ingresos ante la devaluación de la moneda venezolana.

Para el economista Luis Oliveros, a pesar del alza sostenida durante esos días, lo que se viene es un periodo de estabilidad para las siguientes semanas, aunque sostuvo que el daño ya está hecho, en referencia a la devaluación de la moneda y el miedo que se infundió en la población.

En una entrevista para el Circuito Éxitos de Unión Radio este 29 de agosto, el también profesor universitario está convencido que el Banco Central de Venezuela (BCV) devaluó la moneda adrede, pues sabe que el ente emisor ya tenía, más o menos, el pulso del sistema cambiario porque estaba acostumbrado a inyectar entre 70 a 80 millones de dólares a la banca entre lunes a martes.

Explicó que había una sobrevaluación «brutal» de la moneda que, dependiendo del momento en el que se calculaba, daba entre 18 a 8 bolívares, pero si se calculaba con la inflación solo de 2022, daba 7,8 bolívares, monto cercano al precio del dólar entre el jueves (7,01) y viernes (7,84), fecha en la que el gobierno efectuó la intervención cambiaria.

«Parece que el BCV trató de borrar esa sobrevaluación cambiaria para tratar de quitar esa distorsión (…). Soy de los que piensa que fue una devaluación del bolívar por parte del Banco Central, dejó que el bolívar flotara. Si eso está bien o mal, eso es otro programa, pero pareciera que fue muy brusco y tomó por sorpresa a los agentes económicos y, por supuesto, un nuevo golpe para el bolsillo de los venezolanos que tienen ingresos en bolívares, sobre todo los empleados públicos», detalló Luis Oliveros.

Considera que, aunque parece una buena noticia disminuir la sobrevaluación, la manera en la que se hizo fue muy brusca y generó daños para todos los venezolanos.

Contexto petrolero

Con respecto al petróleo venezolano, el economista Luis Oliveros señaló que hubo una caída en la producción y las últimas cifras de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) indica entre 60 a 630 mil barriles, un descenso que considera fuerte en comparación al promedio que se había visto desde comienzos de año.

«Aunque los precios del petróleo estén aumentando, sabemos que Venezuela debe vender con descuentos, los cuales han aumentado por la llegada de crudo ruso a Asia. Ha mejorado el flujo de caja del gobierno en este periodo en comparación con el año pasado, pero no ha mejorado como para uno pensar que la restricción externa en Venezuela haya mejorado y hayan más divisas, sino lo contrario, que si no levantan la producción, no lograrán aumentar los niveles de inversión por el declive de los pozos», detalló.

Avizora que la situación petrolera se le puede complicar al gobierno oficialista en el corto a mediano plazo.

Yoselin GonzálezVista_1

