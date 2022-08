Salsa napolitana casera para pasta. Receta tradicional italiana

Preparar salsas en casa es una maravilla, sabes perfectamente qué ingredientes llevan y puedes dejarlas a tu gusto, además de que el sabor casero no tiene rival. Es más, también puedes decidir en muchos casos sobre la textura final según tus preferencias o para qué vas a utilizarlas porque en ocasiones buscamos texturas más fluidas o líquidas y otras veces nos interesa un resultado más denso y compacto.

Aprende a preparar salsa napolitana casera para pasta, una receta tradicional italiana en la que el ingrediente principal y protagonista son los tomates. Se trata de una salsa de tomate muy sabrosa con una base de sofrito de ajos y cebolla y un toque de la albahaca.

Queda fantástica y es ideal para acompañar platos de pasta pero realmente te sirve para cualquier otra elaboración que necesite una salsa de tomate. En la receta verás algunos consejos para saber qué tipos de tomates puedes utilizar y cómo cocinarlos y también recomendaciones para conseguir la textura que más te guste.

Si te gustan las salsas caseras no te pierdas nuestra sección especial de salsas y guarniciones en la que encontrarás cómo hacer salsa de tomate casera o salsa pomodoro (sin pieles ni pepitas) y además otras salsas que llevan tomate como la salsa americana, muy fácil e ideal para pescados y mariscos, la salsa romesco para los calçots, la original y auténtica. También puedes conocer cómo preparar salsa boloñesa casera, sabrosa y sencilla o cómo hacer kétchup, cátchup o cátsup casero, fácil y delicioso.

Y para coger ideas de recetas en las que utilizar esta salsa napolitana mira nuestra sección de recetas de pasta y también las recetas de pizza casera que con esta salsa te van a quedar espectaculares.

Ingredientes para preparar salsa napolitana casera para pasta:

1 kg de tomates. Si son frescos es mejor que estén maduros, tipo pera o en rama. También puedes utilizar tomates en conserva triturados o troceados, como prefieras. Yo en esta ocasión he utilizado tomates en conserva troceados y pelados.

3 dientes de ajo.

1/2 cebolla.

15 gr de azúcar blanco.

1/2 cucharadita de postre de sal.

1/4 cucharadita de postre de pimienta negra molida.

Aceite de oliva.

Unas hojas de albahaca fresca.

Preparación, cómo hacer la receta de salsa de napolitana casera para pasta:

Pela los dientes de ajo y la cebolla y pícalo todo bien finito. Utiliza una olla para preparar esta receta y échale un chorrito de aceite de oliva. Pon el fuego a temperatura media-suave y cuando esté caliente el aceite echa los ajos y la cebolla y sofríelos hasta que la cebolla esté tierna y ligeramente dorada, tardará unos 10 minutos. Si vas a utilizar tomates frescos lávalos con agua, sécalos con papel de cocina, pélalos si lo prefieres y córtalos en trocitos o tritúralos, retirándoles previamente la zona central amarilla si está un poco dura o fibrosa. Incorpora el tomate a la olla junto con la pimienta negra, la sal y el azúcar y cocina la salsa a fuego suave entre 45 minutos y 1 hora aunque realmente dependerá mucho del tiempo de tomate que hayas utilizado. La salsa estará lista cuando haya reducido bastante su volumen y esté un poco espesa y con el tomate bien cocinado. Recuerda removerla de vez en cuando. Como es una salsa que suele salpicar un poco pero queremos que se vayan evaporando los líquidos, si vas a tapar la olla no lo hagas del todo para que salgan los vapores. También puedes reducir el fuego para que no salpique nada, aunque eso suponga tener que cocinarla un poco más de tiempo. Otra opción es utilizar una olla bastante alta y así no tendrás este problema. Cuando tengas la salsa napolitana lista apaga el fuego, pica las hojas de albahaca, échalas a la olla y mezcla un poco. Pruébala por si tienes que rectificarla de sal o, si la notas un poco ácida, añade un poco de azúcar y mezcla un poco para que se integre con el calor que aún conserva la salsa.

Tiempo: 1 hora y 30 minutos

Dificultad: fácil

Sirve y degusta:

Es una salsa fantástica que puedes consumir recién hecha pero yo te recomiendo dejarla reposar al menos de un día para otro, verás como los sabores están más acentuados y la textura un poco más asentada. Te aguanta perfectamente 3-4 días en la nevera en un recipiente cerrado y también puedes congelarla y por supuesto hacer conserva con ella en tarros de cristal.

Ideal para platos de pasta pero por supuesto para cualquier otra elaboración que necesite una salsa de tomate casera, ni que decir tiene que para las pizzas es ideal. Con un fantástico sabor a tomate, la potencia del sofrito de ajos y cebolla y el toque de la albahaca es una salsa de auténtico… ¡escándalo!

Variaciones de la receta de salsa napolitana casera para pasta:

Como puedes cocinarla con los tomates en el formato que prefieras te doy un truco para no tener que pelarlos y de paso olvidarte de las pepitas. Simplemente tritúralos y, si los trituras poco tiempo después puedes pasarlos por un chino o colador y así eliminar las pieles y pepitas. También puedes triturarlos hasta que las pieles y las pepitas se pulvericen y desaparezcan entre el tomate.

Aromatiza la salsa napolitana como prefieres y salte de lo típico, utiliza orégano e incluso tomillo o romero. También puedes enriquecerla añadiendo otras verduras al sofrito como por ejemplo pimiento verde, pimiento rojo o zanahoria.

Si lo prefieres puedes triturar la salsa cuando esté lista, quedará con un color más anaranjado por la cebolla pero igualmente fantástica.

Consejos:

Lo mejor es cocinar esta salsa tranquilamente y utilizarla al día siguiente o en adelante. Simplemente piensa que una vez que está el sofrito hecho y has añadido todos los ingredientes a la olla se cocina sola, así que puedes ponerla a fuego muy suave y, aunque tarde más, no salpicará apenas y el resultado quedará genial, además de que no tendrás que estar vigilándola apenas.