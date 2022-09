Estabilización cconomía solo será posible con un cambio de gobierno

El dirigente nacional de PJ Carlos Ocariz dijo este miércoles que en el país no habrá estabilidad económica hasta que haya un cambio de gobierno, solo así los venezolanos podrán cobrar en dólares.

«La producción petrolera hoy en día está muy por debajo de lo que pudo haber estado si la revolución no hubiera acabado con Pdvsa, sin embargo, hoy le queremos decir a los empleados públicos y a los mismos trabajadores del petróleo, que sí se pueden aumentar los sueldos y los salarios a 120$ pero para que eso ocurra, debe existir confianza y voluntad política de hacer las cosas», declaró en Maca, Petare, según nota de prensa.

«Hoy en día vemos a un gobierno que no se preocupa por sus trabajadores, que no está ahí con ellos, no les importa como vive un maestro o un docente universitario, acabaron con todo y pulverizaron los sueldos».

Ocariz destacó que actualmente se producen entre 600 y 650 barriles por día, lo que ocasiona un desajuste económico.

«No hay políticas económicas eficientes que sean dictadas desde el gobierno, no hay un marco legal que genere confianza a los inversionistas y peor aún, para que venga la inversión extrajera y se logre la meta de los 2 millones de bpd, es necesario un cambio político en Venezuela».

«Por eso trabajamos rumbo a 2024. Es el momento de que nuestro país avance de forma definitiva con políticas económicas asertivas que estimulen el aparato productivo del y esto se traduzca en mejores sueldos y salarios para los trabajadores».